HKM Zvolen postúpil do semifinále, Novým Zámkom nedal šancu (+ FOTO)

Zvolenskí hokejisti sa radujú z postupu do semifinále.

7. apr 2021 o 21:12 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zvolenskí hokejisti to dokázali! Postúpili cez Nové Zámky v najkratšom možnom termíne, keď sa radovali po víťazstve 4:0 na zápasy. Aj keď to vyznieva, že séria bola pre Zvolenčanov ľahká, opak je pravdou.

Zverenci trénerského tria Peter Oremus, Andrej Kmeč a Andrej Podkonický však dokázali hrať svoju hru a aj keď súper hrýzol, mohli sa opierať od spoľahlivého Rahma, cez dobre fungujúcu obranu až po výborný útok.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Najdrahšie hady na svete. Keď Zvolen dostal na Slovane desiatku, kabínu neminula miliónová pokuta Čítajte

Chyby z úvodných dvoch domácich duelov odstránili. Dôležité bolo, že aj v treťom, aj vo štvrtom zápase skórovali prví zvolenskí rytieri. V treťom zápase „načal“ súpera Stupka a aj keď Nové Zámky vyrovnali, Kolenič, Mikúš a Viedenský naklonili misky váh jasne na stranu Zvolena. Nič na tom nezmenil ani gól Rogoňa v 55. minúte.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Všetko sme dnes podriadili úspechu a prakticky od začiatku sme mali zápas pod kontrolou. Výnimkou bolo iba záverečných päť minút, keď súper znížil a potom nás zatlačil, ale zvládli sme to. Naše víťazstvo je zaslúžené a dôležité, stav 3:0 v sérii je pre nás veľmi priaznivý. Aj zajtra chceme hrať našu hru a nepúšťať domácich do tlaku. Nič zásadné meniť nebudeme, sériu chceme ukončiť v štyroch zápasoch,“ povedal po stretnutí asistent zvolenského trénera Andrej Kmeč.

3. zápas: HC Nové Zámky - HKM Zvolen 2:4 (0:1, 1:3, 1:0) Góly: 26. Rogoň (Västilä, Doggett), 55. Rogoň (Seppanen, Majdan) - 10. Stupka (Marcinek, Kubka), 27. Kolenič (Melancon), 30. Mikúš (Zuzin), 33. Viedenský (Zuzin, Kubka). Rozhodovali: M. Korba, Hronský – Crman, Synek, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov. Stav série: 0:3.Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Mikúš, Bondra – Nuutinen, Puliš, McPherson – Stupka, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Tibenský, Marcinek – Jedlička

A slová Andreja Kmeča sa aj potvrdili. Vo štvrtom zápase otvoril skóre Kelemen, a aj keď sa to spočiatku nezdalo, bola to poriadna gólová prestrelka, najmä v druhej tretine, ktorú Zvolenčania vyhrali 4:3. Najpodstatnejšie je, že štvrtý duel vyhrali celkovo 6:3 a postúpili do semifinále.

Zvolenských hokejistov čakalo milé privítanie od verných fanúšikov, ktorí na svojich hrdinov čakali pred zimným štadiónom vo Zvolene.