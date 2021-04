Srdce na dlani putovalo aj do Zvolena

Marcela Václavková Konrádová získala celoslovenské ocenenie Dobrovoľník roka.

6. apr 2021 o 16:44 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Celoslovenské ocenenie Dobrovoľník roka 2020 získala Marcela Václavková Konrádová, riaditeľka občianskeho združenia Prístav nádeje so sídlom vo Zvolene.

Národná cena nadväzuje na krajskú známu ako Srdce na dlani.

Marcela Václavková Konrádová dostala ocenenie v kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.



„Keď som sa dozvedela, že som medzi tromi nominovanými, prekvapilo ma to. A už vôbec som nečakala, že by som cenu mohla aj získať,“ priznáva. „Myslím, že moje prekvapenie bolo vidieť v priamom prenose,“ podotýka s úsmevom.

„Ocenenie ma nesmierne potešilo, povzbudilo a dodalo mi silu pokračovať v činnosti v prospech skvalitnenia života ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Ocenenie si veľmi vážim, má pre mňa aj osobnú, významnú hodnotu,“ dodáva.

Takmer tristo projektov

Ocenených vyhlásili pre pandémiu online. Historicky po prvýkrát sa tradičné každoročné dobrovoľnícke ocenenia v krajoch Srdce na dlani a na národnej úrovni Dobrovoľník roka dočkali prepojenia, ktoré priniesli aj historický míľnik s mimoriadnym množstvom nominácií aj ocenených.

Už krajské oceňovanie Srdce na dlani bolo rekordné, keď sa doň vôbec po prvýkrát zapojilo všetkých osem krajov Slovenska. Zároveň po prvýkrát hodnotiaca komisia vyberala spomedzi všetkých zúčastnených nominácie na národné ceny Dobrovoľník roka 2020.

Do užšieho kola oceňovania postúpilo z 287 projektov rozhodnutiami komisií v krajských kolách 60 nominácií a z nich do celoslovenského kola výsledných 22.

„Mali sme niekoľko desiatok veľmi kvalitných nominácií. Vybrať z nich víťazov nebolo jednoduché. Odborná komisia posudzovala každú zo 60 nominácií individuálne a zodpovedne. Som presvedčená, že ocenenia sú v správnych rukách,“ povedala po odovzdávaní cien Zuzana Vinklerová, výkonná riaditeľka slovenského Národného dobrovoľníckeho centra Cardo, organizátora celoslovenského oceňovania Dobrovoľník roka.

Top projekt

Marcela Václavková Konrádová sa dobrovoľníctvu venuje nepretržite od roku 1999. Pomáhala ľuďom v seniorskom veku, nevidiacim a slabozrakým aj deťom s autizmom. Najdlhšie, už viac ako 16 rokov, sa zameriava na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením, primárne telesným a kombinovaným.

Vlani získala ocenenie od Asociácie krajských rád mládeže a ministerstva školstva za vonkajšiu fitnes zónu, ktorú združenie v polovici septembra otvorilo na zvolenskom sídlisku Západ. Bezbariérové ihrisko, na ktorom si môžu zacvičiť či inak sa zabaviť zdraví aj telesne postihnutí, je prvým svojho druhu na Slovensku a v ocenení sTOPa mu prisúdili titul Top projekt roka 2020.

„Ocenenie je signálom, že to, s čím prichádzam v oblasti podpory komunity ľudí so zdravotným znevýhodnením, má zmysel. No ešte väčšmi ma teší, že sa myšlienka búrania bariér a inklúzie šíri ďalej a že ostatným môžeme ísť príkladom,“ povedala vtedy.

Víziou združenia je pomôcť ľuďom zaradiť sa do pracovného, spoločensky zmysluplného a plnohodnotného života, a to prostredníctvom pestrej ponuky aktivít. Rozširovať ich poznanie a odstraňovať bariéry, ktoré im v tom často bránia.