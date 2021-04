Hokejistom Detvy sa sezóna skončila, nemajú sa však za čo hanbiť

Favorizovaný Poprad uspel vo štvrťfinálovej sérii v najkratšom možnom termíne.

6. apr 2021 o 12:04 Stanislav Černák

Momentka zo štvrtého zápasu štvrťfinále play off medzi Detvou a Popradom. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

DETVA. Štvrťfinálová séria medzi Popradom a Detvou sa presťahovala počas Veľkonočnej nedele a Veľkonočného pondelka pod Poľanu. Zverenci trénera Bokroša prehrávali 0:2 na zápasy, sériu chceli zdramatizovať.

V treťom zápase im však plány skrížili Haščák s Mashinterom, ktorý v závere úvodnej tretiny strelili dva rýchle a zlepené góly. Detva sa z nich dokázala otriasť, súpera zatlačila, na rozdiel gólu znížila v 39. minúte Klímom. V záverečnej tretine a v jej nervóznom závere už Podpoľanci vytúžený vyrovnávajúci gól nedosiahli.

„Mrzia ma tieto prehry. Sú to všetko vyrovnané zápasy, určite nie sme horším tímom, ale Poprad hrá lepšie v presilových hrách, my sme v nich dostali šesť gólov. Chýba nám viac umenia. Hráčov musím pochváliť, ale chýba nám efektivita,“ zhodnotil zápas tréner Detvy Ernest Bokroš.

3. zápas: HC 07 Detva - HK Poprad 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Góly: 39. Klíma (Rymsha, Cox) - 20. Haščák (Drgoň, Livingston), 20. Mashinter (Dalhuisen, Zagrapan), Rozhodovali: Lokšík, Tvrdoň – Gegáň, Vyšný, vylúčení: 6:8 na 2 min, navyše Čahcho a Haščák 10 min za zhodenie rukavíc, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, bez divákov. Stav série: 0:3 Detva: Lazušin – Rais, King, Rymsha, Gachulinec, Lalík, F. Fekiač, Jendroľ, Turan – Cox, Čacho, Charbonneau – Askarov, Downing, Sýkora – Žilka, Magdolen, Ľupták – Ščurko, V. Fekiač, Klíma

V štvrtom zápase chcel Poprad sériu už ukončiť, Detva mala za cieľ jediné – predĺžiť ju. Góly však padali len v prvej tretine, ktorú Poprad vyhral 3:1. Domáci zbrane neskladali, ale recept na prepracovanú obranu „kamzíkov“ a brankára Vošvrdu nenašla.

V oboch zápasoch rozhodovali presilovky. Detva hrá nad svoje možnosti, tvrdí Bokroš

Poprad sa tak zaslúžene raduje z postupu do semifinále, hokejisti Detvy museli skloniť hlavy, ale nemajú sa vôbec za čo hanbiť. Bojovali až do poslednej chvíle a navyše, sezóna 2020/2021 sa zapíše do dejín klubu ako najúspešnejšia.