HKM Zvolen ukázal silu. Výbornú formu má Zuzin, ktorý vie, že séria bude ešte náročná

Zvolenčania sú spokojní s vedením v sérii 2:0. Radi by vyhrali aj tretí duel v Nových Zámkoch.

4. apr 2021 o 11:08 TASR, Stanislav Černák

ZVOLEN. Zvolenskí hokejisti vykročili v prvých dvoch stretnutiach štvrťfinálovej série proti Novým Zámkom správnou nohou. Pravda, nebolo to úplne bez zakopnutí, no čo je najdôležitejšie, v play off sa počítajú výhry. A tie má HKM Zvolen po prvých dueloch na konte dve.

Zvolenčania od začiatku vedeli, že to nebude ľahká séria a to sa potvrdzovalo aj na ľade. Prvý rozvlnili sieť v tejto série Novozámčania, keď Rahma prekonal Varga. A tento presný zásah domácich mierne pribrzdil. Za Zvolen vyrovnával Zuzin až o 7 minút neskôr.

Článok pokračuje pod video reklamou

V druhej tretine sa presadili Viedenský a Kelemen. Zverencom trénera Oremusa sa však nedarilo úplne v realizácii šancí. Navyše, ani v disciplíne to nebolo najideálnejšie, hráči HKM zohrievali trestnú lavicu až 9-krát. A pritom mnohokrát išlo o úplne zbytočné fauly. To sa mohlo domácim vypomstiť, ale našťastie hostia znížili až v poslednej minúte zápasu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Generálny manažér Čierny otvorene o základnej časti, hráčoch, či šanciach HKM na titul Čítajte

„Z našej strany nechýbala agresivita, útočná aktivita bola taktiež na dobrej úrovni, rovnako tak i početnosť streľby. Chýbala nám trošku lepšia realizácia šancí. Vieme na čom musíme ešte popracovať, ušla nám na konci herná disciplína. Na druhej strane sme výborne odohrali oslabenia. Teší ma, že sme sa rýchlo dostali z prvého inkasovaného gólu, ktorý nás trošku pribrzdil,“ povedal po stretnutí kormidelník Zvolena Peter Oremus.

„Je to dobrý vstup do štvrťfinále, ale musíme víťaziť aj v ďalších zápasoch. Hlavne napraviť chyby, posledný gól sme určite dostať nechceli. Napriek tomu sme zabojovali a ukázali našu silu. Chvíľu nám chýbalo tempo, no po prvom inkasovanom góle sme zapli na vyššie obrátky a vytvorili si dostatok šancí. Verím, že ak budeme presnejší, dokážeme Kiviaha viackrát prekonať,“ zhodnotil tento duel Marek Viedenský.

HKM Zvolen – HC Nové Zámky 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) - 1. zápas Góly: 14. Zuzin (Viedenský), 21. Viedenský (R. Bondra, Melancon), 29. Kelemen (Marcinek) – 7. T. Varga (Iacobellis, P. Mikuš), 60. Števuliak (Rogoň, Västilä). Rozhodovali: Snášel ml., Štefik – Kacej, Ordzovenský, vylúčení na 2 min: 9:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, bez divákov. Stav série: 1:0. Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Puliš, McPherson – Stupka, Viedenský, Zuzin – Marcinek, Tibenský, Kolenič N. Zámky: Kiviaho – Hain, Västilä, Holenda , Fereta, M. Roman, P. Mikuš, Šeliga – Števuliak, Doggett, Rogoň – J. Jurík, Iacobellis, T. Varga – Majdan, Seppänen, Obdržálek – Andrisík, Ondrušek, Okoličány

Zuzinov zápas

Na Bielu sobotu zápas akoby pokračoval presne tam, kde skončil ten prvý. Húževnatý súper z Nových Zámkov podával sympatický výkon. Zvolenčnaia dokázali prekonať Kiviaha až v závere úvodnej tretiny v početnej výhode, keď na konci peknej akcie bol Zuzin.

V druhom dejstve skóroval len Števuliak a pred záverečným dejstvom nebolo o ničom rozhodnuté. Dosť sa vylučovalo na oboch stranách, domáci však v oslabeniach hrali veľmi dbre a čo je najpodstatnejšie, vyšli im aj presilovky.

Výborne rozohranú sériu má aj z individuálneho pohľadu Peter Zuzin, ktorý vzal akoby zodpovednosť na seba a dokázal v 55. minúte streliť nesmierne dôležitý gól, ktorým spoluhráčov upokojil. Navyše, o 2 minúty neskôr sa k nemu pridal aj kapitán Puliš a bolo jasné, že na domácom ľade bude favorizovaný Zvolen stopercentne úspešný. Do prázdnej brány výsledok ešte upravil Mikko Nuutinen.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Kapitán Zvolena Puliš: Nemyslím si, že play off ovplyvní to, či sme sa dotkli pohára Čítajte

„Sme spokojní, že sme zvládli oba domáce zápasy. Dnes to však bolo 50 na 50, pretože do desiatej minúty tretej tretiny bol stav 1:1. Ja som rád, že sa mi podarilo streliť gól na 2:1, ten bol rozhodujúci. Potom sme zvýšili a zápas sme už ukorigovali, aj keď to bolo napínavejší duel ako ten včerajší,“ tešil sa po stretnutí Zuzin, ktorý však zároveň aj zdvihol varovný prst: „Nebol to však jednoduchý duel, súper hral naozaj dobre. Nebude to jednoduchá séria.“

Prvý čiastočný cieľ splnili

Cieľom HM bolo vedenie v sérii 2:0 a tento cieľ aj naplnili.

„Bol to klasický play off zápas. Dlho bol na vážkach, sprevádzalo ho množstvo vylúčení. Výborne sme zvládli oslabenia i presilovky, dali sme v nich dva góly. Hrali sme trpezlivo až do samého konca, hráči verili v systém a to ich doviedlo k víťazstvu. Som spokojný, že sme zvládli oba zápasy. Séria je 2:0, čo bol náš cieľ. S čistými hlavami môžeme ísť do Nových Zámkov na odvetné duely,“ zakončil asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať V oboch zápasoch rozhodovali presilovky. Detva hrá nad svoje možnosti, tvrdí Bokroš (+ FOTO) Čítajte

Séria sa teda presúva do Nových Zámkov, kde to Zvolenčania vôbec nebudú mať jednoduché. „V Nových Zámkoch chceme hneď prvý zápas zvíťaziť,“ netajil Peter Zuzin a pokračoval: „Zámky budú určite chcieť skorigovať a vyrovnať, preto musíme našu hru ešte zlepšiť. Bude to boj, uvidíme, čo nám prinesie, ale budeme robiť všetko pre to, aby sme zápasy u nich zvládli,“ doplnil Zuzin.

Spomínaný tretí duel je na programe v utorok 6. apríla, štvrtý o deň neskôr. Prípadný piaty duel sa hrá v piatok 9. apríla na ľade Zvolena, prípadný šiesty v nedeľu v Nových Zámkoch.