V oboch zápasoch rozhodovali presilovky. Detva hrá nad svoje možnosti, tvrdí Bokroš (+ FOTO)

Po úvodných dvoch dueloch štvrťfinálovej série Poprad vyhráva nad Detvou 2:0 na zápasy.

2. apr 2021 o 10:43 TASR, Stanislav Černák

POPRAD. Detvianski hokejisti majú za sebou prvé dva zápasy štvrťfinálovej série, ktoré odohrali pod Tatrami. Ešte pred samotnou sériou zarezonovala správa o podmienke pre majiteľa HC 07 Róberta Ľuptáka, ktorého pozval na striedačku svojho tímu tréner Ernest Bokroš.

To najpodstatnejšie sa ale dialo na ľade. V prvom zápase akoby hostia nezachytili prvú a poslednú tretinu. Po úvodnej časti hry prehrávali 0:2. Potom „úradovali“ Askarov s Čachom, razom bolo vyrovnané.

Detvania sa však nechali zbytočne vylučovať a na to aj doplatili. Mesár vrátil vedenie Popradu, ale opäť sa presadil Askarov. Stav 3:3 však vydržal znova len chvíľu a znova šiel do vedenie Poprad.

Aj keď sa Podpoľanci snažili vyrovnať, klinec do rakvy im v 56. minúty zatĺkol Skokan, výsledok potom kozmeticky do prázdnej brány upravil ešte Haščák.

„Každá prehra nás mrzí. Tá dnešná veľmi, pretože aj keď nám ušiel začiatok stretnutia, tak sme sa výborne vrátili a vyrovnali stav na 2:2. Bohužiaľ sme sa nechali po zbytočných fauloch vylúčiť do troch, trvalo to príliš dlho a súper to využil a znovu nám odskočil. Aj keď sme sa znova dotiahli, myslím, že sme sa po individuálnych chybách pripravili o dobrý výsledok. Gól do prázdnej bránky v závere už neriešim, to sme hrali vabank,“ zhodnotil prvý duel tréner Detvy Ernest Bokroš.

V druhom zápase bola Detva odhodlaná vyhrať. Opäť sa hral vyrovnaný hokej, hostia však udreli už v 3: minúte, presadil sa Čacho. Skokan vyrovnal ešte do prvej sirény. V druhom dejstve sa o vedenie naťahovali oba tímy, ale o jeden gól dal viac Poprad a na tom už nič nezmenila ani tretia tretina.

„Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Hrali sme lepšie ako včera. Z môjho pohľadu rozhodli opäť presilovky. My sme dostali štyri góly z presiloviek, z toho teda jeden pri signalizovanom vylúčení. V hre 5 na 5 sme neboli horší. Detva hrá nad svoje možnosti. Cením si výkon hráčov. Žiaľ, prehrávame 0:2 na zápasy,“ skonštatoval po druhom zápase v Poprade tréner Bokroš.

Detva však zbrane neskladá. Už na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok hostí pod Poľanou Mikulovcov, a vie, že to budú úplne iné zápasy, svoje urobí aj užšie ihrisko.