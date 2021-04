Generálny manažér Čierny otvorene o základnej časti, hráčoch, či šanciach HKM na titul

Bývalý úspešný hokejista dosiahol prvý úspech ako generálny manažér.

1. apr 2021 o 9:45 Stanislav Černák

Tento rozhovor nájdete aj v aktuálnom vydaní týždenníka MY Zvolensko-podpolianske noviny, ktorý je súčasťou prílohy o víťazstve HKM Zvolen v základnej časti Tipos extraligy.

ZVOLEN. Za úspechom HKM Zvolen v základnej časti stoja úplne všetci z celej organizácie. Leví podiel na víťazstve má nepochybne aj generálny manažér Ladislav Čierny. A to je majster sveta z Göteborgu 2002 a niekdajší úspešný hokejista v tejto funkcii len prvý rok.

Aj vďaka nemu je aktuálny káder Zvolenčanov vyvážený a zatiaľ sa zdá, že všetko do seba zapadá, ako v sezóne 2012/2013, kedy sa Zvolen po sezóne naposledy tešil z majstrovskej trofeje. To bol Čierny ešte platným členom tímu združeného okolo kapitána Lukáša Juríka.

Ako nám bývalý obranca prezradil, zápasy HKM prežíva oveľa viac, ako keď bol sám aktívnym hokejistom. Sám veľmi dobre vie, že víťazstvo v dlhodobej súťaži je síce krásne, ale pred chalanmi teraz stojí najdôležitejšia a najťažšia časť sezóny.

Mimochodom, Pohár Dušana Pašeka za víťazstvo v základnej časti sa z rúk hráčov dostal práve do kancelárie generálneho manažéra, kde mu do septembra našli čestné miesto vedľa ďalších klubových trofejí.

Ako by ste zhodnotili úspešnú základnú časť HKM Zvolen? Rozdeľme to na dve časti, z pohľadu bývalého hráča a z pohľadu generálneho manažéra...

Začnem z pohľadu generálneho manažéra. Áno, mali sme nejaké výkyvy, ale neboli dlhodobé, že by sme hrali pol mesiaca alebo mesiac zle. Boli to jeden, dva zápasy a potom sme sa znova nakopli a hrali sme to, čo sme mali. Ako manažér si myslím, že mužstvo urobilo kus dobrej práce.

Zasekol nás Covid-19, tri týždne sme boli mimo hry, potom sme v jednom mesiaci mali 6 či 7 zranení, v ďalšom mesiaci opäť množstvo zranení. Bolo to o to náročnejšie a ťažšie sa hralo na špičkovej úrovni. No aj napriek týmto okolnostiam mužstvo nepadlo, hralo a bojovalo. Musím chalanom za to len a len poďakovať.

A keď to vezmem z pohľadu bývalého hráča, povedal by som, že super sezóna. Získali sme prvé miesto, čo sa nestáva každý rok. Bola to výborná základná časť.

V priebehu základnej časti došlo len k minimálnym pohybom v kádri, za všetky môžeme spomenúť napríklad príchody a potom odchody Adama Húsku, Mareka Ďalogu a Adama Helewku alebo príchod Kotvana...

Keď si sem nejakého hráča zavolám, očakávam od neho, že tu bude hrať na sto percent a myslím si o tom hokejistovi, že bude prínosom pre Zvolen. Nie som zástancom vyhadzovania a kupovania počas sezóny. Chcem si poskladať mužstvo na danú sezónu, prípadne ďalšiu a budem stáť za hráčmi. Neviem, čo by sa muselo stať, aby som vyhodil nejakého hráča. Samozrejme, prišiel Oldo Kotvan, ale bekov sme potrebovali. Čo sa týka Húsku a Ďalogu, odchádzali inde, kde mali zmluvy. V podstate sme káder vôbec nemenili.

Pozastaviť sa chcem pri mladom fínskom gólmanovi Heiskanenovi. Aj v prípade zranenia alebo zlej výkonnosti Rahma tu máme predsa kvalitného Trenčana. Aký je dôvod jeho príchodu?

Príchod tretieho brankára mal zmysel v tom, ak by sa nám niekto z dvojice Rahm – Trenčan zranil, hlavne však kvôli Covidu-19. Ak by ho, nebodaj, dostali, pretože koronavírus zatiaľ našich oboch brankárov obišiel. A, žiaľ, kedykoľvek sa môže stať, že ho dostanú a my ostaneme bez gólmana. To je hlavná príčina prijatia brankára na trošku lepšej úrovni, aby v prípade potreby dokázal kvalitne zaskočiť na pár zápasov.

Vizitkou vašej práce je úspešný káder. Najproduktívnejším hráčom bol Rado Bondra, darilo sa legionárom Nuutinenovi, McPhersonovi, Melanconovi a mohli by sme pokračovať... Kto z vami osobne získaných posíl vám urobil najväčšiu radosť a čím?

Od všetkých chalanov, ktorí sem prišli, sme očakávali, že budú hrať dobre a na nejakej úrovni.