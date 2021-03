Futbalový bonzáčik: Netradičná a vtipná sonda do kabín Dudiniec, Kriváňa a Ostrej Lúky

V našom seriáli sme sa prepracovali už k tímom z najvyššej oblastnej súťaže.

28. mar 2021 o 16:46 Stanislav Černák

Celý článok nájdete aj v aktuálnom vydaní MY Zvolensko-podpolianskych novinách v predaji od pondelka 29. marca.

DUDINCE/KRIVÁŇ/O. LÚKA. V netradičnej sonde do kabín futbalových tímov z nášho regiónu sme sa postupne prepracovali cez treťoligostov zo Zvolena a Kováčovej, cez štvrtú a piatu ligu až po tímy z I. triedy ObFZ Zvolen.

Keďže je v najvyššej oblastnej súťaži 14 mužstiev, postupne chceme dať priestor každému jednému, rozdelíme si „bonzovanie“ do viacerých častí.

V úvode nazrieme do kabíny lídra z TJ Slovan Dudince a celkov TJ Kriváň a TJ Agro Ostrá Lúka. Bonzovali hráč Erik Vankovic (Dudince) a tréneri Miroslav Ozan (Kriváň) a Ján Ligač (O. Lúka).

Nasledujúce riadky však netreba brať príliš vážne, slúžia najmä ako zábavné vyplnenie obdobia bez našej milovanej hry, zvanej futbal.

TJ Slovan Dudince

Najlepší technik

Najtechnickejší hráč spomedzi nás všetkých je mladý Adam Dráb. Ovládanie lopty, ako aj dribbling v plnej rýchlosti, či finálne prihrávky, to sú jeho prednosti, z ktorých ťaží celé mužstvo.

Najväčší bojovník

Bojovníkov v tíme máme viac. - Denis Matyó, Milan Lalík a v neposlednom rade, určite aj Robo Banda. Títo traja nedarujú súperovi na ihrisku ani centimeter štvorcový.

Najtvrdšia strela

Asi Matej Fašang. Keď sa oprie do lopty s tou jeho ľavou bakuľou, tak to stojí za to (smiech)

Najväčší makač a dríč

Určite Adam Dráb, ktorý na ihrisku vždy odovzdá maximu a ide každý zápas – ak nie je po diskotéke (smiech), na dno svojich síl.

Najväčší brusič

Toto ocenenie s prehľadom vyhráva Manky Teren. Rýchlejších útočníkov nemá problém vymasírovať od zadu cez achilovky, členky, ale na druhej strane má najlepšie časovanie šmýkačky.

Najväčší profesionál

Svojím prístupom k tréningovému procesu, ako aj k individuálnemu tréningu, predzápasovej priprave a hecovaním mladších, to je určite Milan Lalík.

Najväčší filozof

Asi Matej Fašang. Keď si začne ísť to svoje, tak aj trénerovi ide vždy pumpa hore a v ten moment končí sranda (smiech).

Najväčší frfloš

Tento titul s prehľadom patrí mne Erikovi Vankovicovi. Mám to zaužívané už od žiackych kategorií (smiech).

Najväčší model a Casanova

To máme hneď dvoch – Duško Strieborný a Dano mrázek. Niekedy po zápasoch si zavadzajú, keď obaja stoja pred zrkadlom s gélikom na prstoch (smiech).

Najväčší zabávač

Opäť to je Milan Lalík. Keď začne so svojim humorom a svojimi povestnými historkami, nenechá to chladným nikoho v šatni.

Najväčší pivkár