Adela a Viktor Vinczeovci: Generácie po nás sa upečú

ZVOLEN/BRATISLAVA. Ako spestriť deťom každodennú rutinu dištančného vyučovania? Čím motivovať a zaujať siedmakov, aby to bolo zábavné, ale na druhej strane aj poučné?

Triedna učiteľka 7.B Patricia Valentínová zo ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene spoločne s naším týždenníkom dali deťom opäť príležitosť byť na chvíľu reportérmi.

Hovorí sa, že odvážnym šťastie praje. Slovo dalo slovo a oslovili sme Adelu a Viktora Vinczeovcov so žiadosťou o rozhovor, ktorý by bol cielený pre tínedžerov, ale samozrejme, nielen pre nich.

Známy moderátor Televíznych novín a ekologický aktivista Viktor Vincze ochotne súhlasil, zladil si čas aj so svojou manželkou Adelou a bola z toho veľmi príjemná hodinka.

Osemnásť siedmakov vyspovedalo známu manželskú dvojicu na témy zdravej výživy, mentálneho zdravia či životného prostredia, ktoré sú nosnými piliermi projektu Erasmus+ Healthy Europe – Zdravá Európa . Práve ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene je hlavným koordinátorom tohto projektu, v ktorom sú zapojené školy z Portugalska, Belgicka, Fínska a Švédska.

Adela s Viktorom sa k našej schôdzke pripojili z pohodlia domova. Boli bezprostrední, prirodzení, vtipní a pozitívne naladení. Prinášame vám ich najzaujímavejšie odpovede.

V čom všetkom sa zmenil váš život, keď ste začali žiť zdravším životným štýlom?

Adela: U nás bol zdravý životný štýl prirodzený vždy. Mama sa zaujímala o zdravú stravu v časoch, keď byť vegetariánom znamenalo, že si sa zbláznil alebo si v nejakej sekte. Viem, že si z mamy robili srandu, že žerieme doma vtáčí zob a podobne. V tom čase bolo naozaj nepredstaviteľné byť vegetariánom. Keď sa dnes povie vegán, to už všetci berú normálne, ale za čias mladosti mojej mamy to bolo úplné psycho.

Obdivujem ju za to, že už vtedy dokázala racionálnejšie uvažovať. Namiesto mikrovlnky kúpila mlynček na obilie, takže sme vždy mali čerstvú celozrnnú múku, z toho nám robila kaše, síce nie úplne najchutnejšie, ale zdravé (smiech). A tým pádom som to mala odmalička, takže iný ako zdravý štýl nepoznám. Samozrejme, máme úniky, že sme si párkrát v živote dali nejaký nezdravý hamburger alebo nejaké zabíjačkové chuťovky.

Viktor: Mne sa zmenilo aj to, že mám lepšie výsledky krvných testov. Klesol mi napríklad cholesterol. Čiže je to niečo, čo nevidím, ale objektívne sa to zlepšilo. Zároveň sa cítim veľmi dobre, ale to je aj kombinácia zdravšej stravy s pohybom.

Vďaka tomu som schudol a prestal som chrápať. Keď som tu prvýkrát spal, tak ma Adelka vyhodila do vedľajšej izby. A chrápanie prestalo vďaka týmto zmenám. Ďalším výsledkom je, že viem, že mi to do nejakej miery predlžuje život a pravdepodobne vďaka tomuto spôsobu života si pomôžem.

Adela: Je to hlavne o kvalite. V dnešnej dobe dokáže medicína udržať človeka na liekoch a hadičkách dlho, ale otázka je, aký kvalitný je ten život. V tomto sú mi vzorom moji rodičia. Otec má nad 70, mama má skoro 70. Obidvaja neberú žiadne lieky na nič, žiadny vysoký krvný tlak, cukrovka alebo cholesterol.

Obaja športujú každý deň, to znamená, že aj v tomto vyššom veku sa majú fajn. Môžu si ísť zabehať do lesa, môžu robiť v záhradke a nie je to o tom, že ich niečo bolí. Ide o to, aby sme sa z nášho tela mohli dlho tešiť.

Predstavte si, že ste v našom veku, akú zdravú desiatu by ste si nachystali do školy?

Adela: Keď som chodila do školy, tak sme istú dobu žili v Rakúsku a tam boli bežné mliečne desiaty. Objednali sme si mesiac dopredu mlieko, ktoré nám chodilo cez veľkú prestávku. Ja jediná na celej škole som mala objednaný kefír.

Všetci si dali kakao, vanilkové mlieka, teda nápoje, v ktorých bolo veľa cukru. Už vtedy som bola trochu čudná, ale desiata bola o tom, aby tam bol aj kus ovocia. A aby som neumrela od hladu a dalo sa to aj prakticky jesť, tak som si vzala celozrnný chlebík s niečím rozumným vo vnútri.

Viktor: Keby som sa mohol vrátiť, tak by som si dnes určite robil na desiatu veľké ovocné šaláty, ktoré sú plné dobrého cukru. Naštartuje vás to pri učení, zároveň vďaka tomu vydržíte hore a okrem toho to skvelo chutí. Chlebík si dám na raňajky doma, na desiatu by som zjedol tonu ovocia a potom už je obed.

Adela: Ty si myslíš, že deťom bude stačiť na desiatu len ovocný šalát? Podľa mňa, aj ty keď si bol malý, tak si nemal na raňajky jeden chlebík, ale aspoň 8 rožkov.

Viktor: Áno, ale potom mi na desiatu stačil ovocný šalát.

Adela: Keď si bol ty v puberte, tak si zjedol ďalších 8 rožkov ešte aj na desiatu.

Viktor: To nie je pravda. Nebudem počúvať rady od niekoho, kto si objednával kefír. Ja som si objednával kakao.

Adela: No a pozri sa, aký máš cholesterol ty a aký ja.

Máte nejaké tipy, ako si udržať formu počas karantény?

Viktor: Vyslovene sa nútime cvičiť doma. Keď sa teraz nedá stretávať, cestovať a pohybovať, tak máme prirodzeného bežného pohybu oveľa menej.