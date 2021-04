Mesto apeluje, aby ľudia do hnedých nádob nehádzali vrecká

Bioodpad miešajú ľudia s plastom.

6. apr 2021 o 20:57 TASR

ZVOLEN. Opakovanou chybou pri triedení biologického odpadu vo Zvolene je, že ľudia vhadzujú do hnedých nádob smeti v plastových vrecúškach. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.

"Je to väčší problém, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Vrecká vrátane tých, ktoré sú označené ako biologicky rozložiteľné, sa navíjajú na mechanizmus, prostredníctvom ktorého je odpad spracúvaný. To znemožňuje jeho rýchle a dôkladné spracovanie," dodal.

"Možnosťou, ako tomu predísť, je zber biologického odpadu napríklad do vedierok či iných nádob, na spodok ktorého si obyvateľ umiestni kus papiera alebo kartónu. Pôsobí tak proti prilepeniu odpadu na dno vedierka a stroj si s ním pri spracovaní ľahko poradí," vysvetlil hovorca.

Podľa neho sa však aj napriek tejto chybe Zvolenčania k triedeniu bioodpadu postavili pozitívne. "Mesto urobilo všetko, aby umožnilo zber biologického odpadu. Zvyšok je, samozrejme, na členoch jednotlivých domácností a ich prístupe k triedeniu," spomenul s tým, že obyvatelia rodinných domov vo Zvolene zbierajú takýto odpad do hnedých nádob od roku 2006.

"Prvé 660 litrové kontajnery na zber takéhoto odpadu boli rozmiestnené po zvolenských sídliskách v roku 2013," informoval a doplnil, že ich počet v uliciach postupne rastie. "Existujú aj časti mesta, odkiaľ nie je možné zabezpečiť odvoz bioodpadu. Pre ich obyvateľov mesto zabezpečilo kompostéry," ukončil Svatuška.

Aj zvolenský mestský poslanec Ľubomír Zdút-Štastný upozorňuje na to, že občania veľakrát vyhadzujú biologický odpad s vreckom. "Ak by mesto poskytlo bezplatne domácnostiam plastovú nádobu na kuchynský odpad, určite by sa

zvýšil objem separácie a taktiež by sa eliminoval vreckový problém. Za úvahu by stál aj taký zber, aký je v niektorých samosprávach, keď bytové domy majú svoje vlastné kompostoviská," poznamenal s tým, že v súvislosti so separovaním bioodpadu samospráve vytýka informačnú a propagačnú kampaň.

"Bola pomerne pasívna a slabá. Tiež mi pri separovaní kuchynského odpadu chýba viac motivácie zo strany mesta, napríklad napojenie na poplatky za komunálny odpad, ktoré by sa znížili, ak by sa zvýšil objem separovaného odpadu," podotkol.