Filip Polášek si ziskom grandslamového titulu splnil sen, sníva však ešte o jednej méte

Hosťom v našej rubrike bol zvolenský rodák a prvý slovenský mužský grandslamový víťaz Filip Polášek.

24. mar 2021 o 12:24 Stanislav Černák

Tento článok je súčasťou špeciálnej prílohy MY Zvolensko-podpolianskych novín o historickom triumfe Filipa Polášeka na Australian Open, ktorá vznikla v spolupráci s partnermi – spoločnosťami Stredoslovenská energetika a.s. a Intersport. Súčasťou vydania je aj podpísaný plagát Filipa Polášeka a Ivana Dodiga.

ZVOLEN. „Zatiaľ som nikoho neotrávil,“ smeje sa vášnivý kuchár a grandslamový víťaz Filip Polášek, ktorý v našej rubrike prezradil o sebe oveľa viac.

Najväčší trapas

Uuha, priznám sa, že až taký úplný trapas mi na prvú nenapadne. Spomenúť však môžem jedno prehraté finále za 41 minút. Bolo to v Kuala Lumpur. Vo finále chcete hrať dobre a toto bolo jedno z najhorších. Niekedy to vyjde, ako nedávno v Austrálii, a niekedy to nevyjde a skončí to za 41 minút. Nedalo sa na to ani pozerať.

Najväčší súper/rival

Je ich viac, ale momentálne by som povedal, že sú to Ram a Salisbury, s ktorými sme hrali aj vo finále Australian Open. A takisto aktuálne svetové jednotky Cabal s Farahom z Kolumbie.

Filip Polášek ▪ Dátum narodenia: 21. 7. 1985 ▪ Výška: 1,93 m ▪ Váha: 85 kg ▪Sparing partner: Ivan Dodig (Chorvátsko) ▪ Aktuálne miesto v rebríčku štvorhry: 10 (k 17. 3. 2021) ▪ Najvyššie miesto v rebríčku štvorhry: 7 (3. 2. 2020) ▪ Počet výhier: 15 ▪ Štatistika: 242 výhier a 161 prehier ▪ Zárobok na prize money (dvojhra aj štvorhra dokopy): 1 936 187 dolárov

Najväčší vzor

Keď som vyrastal, tak za najväčší vzor som mal Peta Samprasa. Bol mi sympatický najmä útočným štýlom, keďže som aj ja rád chodil na sieť. Potom ešte aj Patrick Rafter. No musím povedať, že sa snažím vždy sledovať všetkých a od každého si vziať to najlepšie. Takže, vo štvorhre Bryanovci, ale aj veľa ďalších, no skôr je to tá staršia generácia ako Leander Paes či Daniel Nestor, pri sledovaní ich hry som vyrastal.

Najlepší priateľ

Mojím najlepším priateľom je moja partnerka. Myslím, že máme spolu výborný vzťah. Nie je to len o nejakom spolunažívaní, ale naozaj si rozumieme. Plus mám kamaráta zo strednej školy zo Zvolena Borisa Gejdoša. S ním som v kontakte stále na dennodennej báze.

Najobľúbenejšie jedlo

Jedlo mám veľmi rád, takže skoro všetko (smiech). Ale keď si mám vybrať, tak sú to rezne so šalátom.

Najobľúbenejší film alebo seriál

Film 60 sekúnd, to ešte z detstva. A filmy o Harrym Potterovi, to je taký doslova až rodinný seriál pre nás. V karanténe som pozeral aj seriál Kravaťáci. Veľmi sa mi to páčilo, je to naozaj výborné, veľa som sa pri tom nasmial.