Majiteľ firmy vo voľnom čase zbiera odpad

Jeho iniciatívu oceňujú aj okolité obce.

25. mar 2021 o 21:38 Lucia Líšková

KRUPINA. Imrich Mitter je mladý podnikateľ, ktorý v Krupine spravuje firmu s upratovacími službami. Prednedávnom sa s jeho partnerkou a niekoľkými známymi rozhodol reagovať na podnet na sociálnej sieti a vyčistil čiernu skládku na odpočívadle pri Hanišbergu za Krupinou.

Táto iniciatíva ho doviedla k myšlienke založiť vlastné občianske združenie a pomáhať v odstraňovaní čiernych skládok aj na iných miestach.

Za pár dní sa mu ozvalo ďalších päť obcí, ktoré by sa chceli čiernych skládok zbaviť.

Odpad zbierali tri hodiny

„O čiernych skládkach sa vie. Hovorí sa o nich, ale nič sa s nimi nerobí. Povedal som si, že je na čase to zmeniť,“ hovorí Imrich Mitter. Odpad, ktorý sa nahromadil na odpočívadle pri Hanišbergu, zbierali šiesti ľudia a trvalo im to tri hodiny.

„Nápomocná mi bola hlavne moja partnerka, ktorá ma v súkromných, ale aj pracovných aktivitách podporuje. Ďalej sú to známi a zamestnanci mojej firmy. Nemôžem zabudnúť na primátora Krupiny Radoslava Vazana, ktorý je touto iniciatívou nadšený, rovnako ako aj starostovia okolitých obcí,“ objasňuje Mitter.

Ľudia si prírodu zamieňajú so smetiakom

Pri čistení skládky sa mladému podnikateľovi v hlave vynára veľa myšlienok, no hlavne to, aké IQ musí mať človek, ktorý dokáže urobiť takýto neporiadok.

„Hovorí sa, že sme najinteligentnejšie stvorenia na planéte, ale nad týmto tvrdením niekedy pochybujem. Hlúpemu nepomôže žiadny odkaz, aby pochopil, že odpad patrí do smetiaku a nie do prírody,“ rozhorčuje sa podnikateľ.

Pri upratovaní našli dobrovoľníci rôzny odpad, medzi ktorým sa nachádzal aj veniec z umelých kvetov či niekoľko pneumatík z áut a traktorov. Imricha Mittera však najviac prekvapilo, keď našiel odpadky zabalené v igelitovej taške.

„Niekto si dal tú námahu, že odpad nahádzal do tašky a potom to vyhodil pri odpočívadle. Tomu naozaj nerozumiem.“

Čierna skládka sa nachádzala na odpočívadle pri Krupine. Odpad tam údajne najčastejšie zanechávajú kamionisti. Vlastníkom pozemku je mesto, ktoré chce situáciu riešiť zavedením kamerového systému alebo umiestnením rámp, aby kamiónom zamedzili vstup a na mieste sa nehromadilo ešte viac odpadu.

Pokračujú v ďalších obciach

S čistením nelegálnych skládok odpadu chce Imrich Mitter pomôcť aj v iných mestách a obciach.

„Predchádzajúcu sobotu sme boli čistiť ďalšiu čiernu skládku v Sebechleboch. Počas týždňa mi starosta Martin Schvarc miesto skládky ukázal a cez víkend sme sa pustili do jej odstránenia,“ hovorí Mitter.

„V tomto týždni budeme upratovať priehradu v Krupine. Táto akcia sa bude konať v spolupráci s vedením mesta, čiže bude zapojená aj ťažká technika,“ dodáva.

Nelegálnych skládok odpadu sa nachádza nielen v Krupine, ale aj v okolí omnoho viac. Už teraz majú dobrovoľníci nahlásené ďalšie skládky, napríklad v Cerove, Trpíne a v Ladzanoch.

Iniciatívu chce rozšíriť

„Som si istý, že táto iniciatíva je odsúdená na úspech. Podobnú aktivitu chceme robiť v rámci celého okresu a časom možno aj v celej krajine. Som rozhodnutý kvôli tomu založiť občianske združenie, aby tento nápad dostal čo najväčšie rozmery v rámci Slovenska,“ hovorí podnikateľ z Krupiny.

Na pomoc pri odstraňovaní odpadu chce osloviť aj firmy, ktoré by mohli pomôcť darovaním dvoch percent z daní, zapožičaním potrebného náradia či vriec na odpad.

„Založením občianskeho združenia by sa táto činnosť stala oficiálna. Otvorilo by mi to možnosti spolupráce s ďalšími firmami. V Krupine sám podnikám a mám medzi podnikateľmi množstvo známych, ale keď to chcem rozšíriť aj do iných

miest, potrebujem, aby mi firmy dôverovali. Takto si môžu povedať, že peniaze alebo prostriedky môžem minúť na čokoľvek. Keď budú vidieť, že je to pod záštitou oficiálneho združenia, budú mať istotu, že sa pomoc dostane tam, kde má,“ vysvetľuje Mitter.

Založením združenia by do spolupráce chcel začleniť aj ďalších ľudí, ktorým stav nášho životného prostredia nie je ľahostajný. „Určite sa nájde veľa ľudí, ktorí sa nechcú len prizerať, ale aj byť nápomocní. Radi privítame pomoc ďalších dobrovoľníkov,“ dopĺňa.

Nechcený odpad končí v lese

Jeho najbližším zámerom je tiež urobiť poriadok v horách. „V našich radoch máme niekoľkých poľovníkov. Ja sám sa radím medzi nich. Som svedkom toho, aký neporiadok je v našom revíri,“ hovorí Mitter, podľa ktorého sa v lese najčastejšie nachádzajú sutiny zo stavieb alebo gumy.

„Takéto veci zvyčajne zberné dvory neprijímajú. Pokiaľ ich vezmú, tak je to za poplatok. Ľudia to potom riešia takýmto spôsobom. Samozrejme, nájdu sa aj drobné odpadky ako napríklad plastové fľaše, ale zväčša je to stavebný odpad,“ dodáva.

Iniciatíva s cieľom vyčistiť les dostala názov Čistý revír = čistá príroda. Akciu budú robiť v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou a Poľovníckym združením Kukučka v Krupine.

Riešením, ktoré by mohlo pomôcť proti hromadeniu odpadu na rôznych miestach, je podľa Imricha Mittera prevencia.

„Sú prípady, že dotyčného ľudia vidia. Keď ho však na túto činnosť upozornia, neraz dôjde ku konfliktu alebo napadnutiu. Napríklad senior nemá silu na to, aby sa s páchateľom hádal alebo ho tam držal dovtedy, kým príde polícia.“

Podnikateľ by uvítal aj väčšiu podporu zo strany štátu, ktorý podľa neho vysokými poplatkami za odpad ľudí od separovania skôr odrádza.