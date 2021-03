Futbalový bonzáčik: Kto je najväčší bojovník, pivkár, či filmárik v Dobrej Nive a Lieskovci?

Netradičná sonda do kabín ďalších dvoch piatoligistov.

21. mar 2021 o 16:09 Stanislav Černák

D. NIVA/LIESKOVEC. Náš seriál Futbalový bonzáčik sa už udomácnil medzi čitateľmi. Netradičná sonda do kabín našich futbalových tímov slúži ako zábavné vyplnenie obdobia bez našej milovanej hry, zvanej futbal.

Od tímov z tretej a štvrtej ligy sme sa postupne prepracovali k V. lige skupine C, ktorú sme rozdelili do dvoch častí.

Po H. Nemciach a Krupine a sme boli zvedaví na zákulisie v Dobrej Nive a Lieskovci.

Na svojich spoluhráčov bonzovali František Molnár z OŠK Dobrá Niva a Michal Vronský, kapitán OŠK Lieskovec.

OŠK Dobrá Niva

Najlepší technik

Netvrdím, že sme nejako extra technické mužstvo, no ak mám vybrať hráčov, ktorí v tejto oblasti o čosi viac vyčnievajú, tak sú to určite bratranci Martin a Janko Kucbeľovci.

Najlepší šprintér

Jednoznačne jeden z našich najstarších hráčov Martin Babiak, no nestratia sa ani Peter Cibuľa či bratia Miro a Rasťo Kyslí.

Najväčší bojovník

Bojovnosť je to, čo nám v zápasoch môže priniesť úspech, preto musí každý jeden odovzdať vždy maximum a každý jeden sa to snaží v zápasoch aj dodržať. Preto by som najradšej menoval celé mužstvo. Ak však musím menovať konkrétne, tak príkladnými bojovníkmi sú naši najstarší hráči Martin Babiak a Martin Baláž.

Najtvrdšia strela

Martin Babiak, Andrej Mistrík, prípadne sa do lopty viem oprieť aj ja. Napísal by som aj Rasťa Kyslého, pri tom ale človek nikdy nevie, kam loptu chcel poslať.

Najväčší makač a dríč

Matúš Valach, Tomáš Lacko a určite aj naši starší hráči – Martin Babiak či Martin Baláž, no musím opäť povedať, že bojovnosť v zápasoch sa nedá odoprieť nikomu.

Najväčší profesionál

Martin Babiak, Andrej Vilhan, Peter Kúdelka, Daniel Plichta. Najmä, keď to beriem z hľadiska životosprávy deň pred zápasom.

Najväčší frfloš

Martin Baláž, Martin Kucbeľ, Tomáš Cibuľa, Peter Cibuľa, vedúci mužstva Miroslav „Pipo“ Mojžiš a náš tréner Jarko Števák, ktorého odporúčam každému si ísť vypočuť na striedačku. Myslím, že by bol vhodný aj do stand-up comedy.

Najväčší model a casanova

Andrej Vilhan a, samozrejme, Jaroslav Števák, to je náš model a dobronivský casanova.

Najväčší zabávač

Tréner Jaroslav Števák, tu nie je o čom. Nedá mi však nespomenúť hádky bratov Cibuľovcov či niektoré hlášky Slavíka Hrčku, na tom sa vždy zaručene pobaví každý.

Najväčší pivkár