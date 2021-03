HKM Zvolen je víťazom základnej časti! Potvrdil to výhrou nad DVTK (+FOTO)

Pohár Dušana Pašeka smeruje pod Pustý hrad.

19. mar 2021 o 20:10 TASR

HKM Zvolen – DVTK Jegesmedvék Miškovec 8:3 (2:2, 2:0, 4:1)

Góly: 11. R. Bondra (Nuutinen, Melancon), 20. J. Mikúš (Hraško, Zuzin), 22. Kelemen (Tibenský), 23. Nuutinen (McPherson, Puliš), 41. R. Bondra (Kelemen), 52. Kelemen (R. Bondra, Melancon), 53. Tibenský (Marcinek), 58. Viedenský (Stupka, Hraško) – 4. Wehrs, 13. Osterberg, 45. Osterberg (Wehrs). Rozhodovali: D. Konc st., T. Orolín – Crman, Frimmel, vylúčení na 2 min: 3:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – McPherson, Puliš, Nuutinen – Stupka, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Tibenský, Marcinek

Miškovec: B. Kiss (53. Adorján) – D. Kiss, Wehrs, Szirányi, Fredriksson, Göz, Lada, Vojtko – Osterberg, Vas, Walker – Csányi, Magosi, Miskolczi – Ritó, Galanisz, Rokaly – Révész

Prvú šancu v zápase mali domáci hokejisti. V tretej minúte sa ocitol pred bránkou Kolenič, ale zblízka pred Kissom neuspel. Do vedenia išli prekvapujúco hostia. Od modrej nahodil puk Wehrs a teč jedného z hokejistov zmiatol Rahma. Zvolenčanom vyšla v jedenástej minúte presilovka. Po strele Nuuutinena z kruhu sa dostal vyrazený puk pred Bondru a ten sa nemýlil – 1:1.

Hráči Miškovca však naďalej dobiedzali a ťažili z chyby Mikúša, ktorý nahral puk rovno pred bránku osamotenému Osterbergovi a ten si vychutnal gólmana HKM – 1:2. Následne mohol vyrovnať z metra Puliš a v presilovke Bondra z medzikružia. Hokejisti spod Pustého hradu napokon využili až početnú výhodu o dvoch hráčov jedenásť sekúnd pred koncom prvej tretiny, ujala sa delovka Mikúša spoza kruhu a bolo 2:2.

Nástup do stredného dejstva mal domáci tím rezký, najprv sa neujal teč Bondru, no v 22. minúte si Kelemen pekne obkorčuľoval bránku a z mierneho uhla z pravej strany presne zakončil – 3:2. Uplynulo iba 46 sekúnd a bolo 4:2, pretože Nuutinen z rovnakej pozície ako strieľal vyrovnávajúci gól Mikúš takisto pokoril Kissa nekompromisnou strelou.

Maďarský celok sa mohol dostať do zápasu, dopredu sa krásne preštrikoval Walker, ale Rahm vytiahol perfektný zákrok. V oslabení sa dostal do menšieho úniku Kelemen, no bol tiesnený a zakončil do bočnej siete. Miškovec nevyužil dve presilovky v rade, v nich mal dve dobré možnosti Csányi. V početnej výhode sa minútu pred prestávkou nepresadil ani Zvolen, po strele Viedenského tečovaný puk od Bondru skončil na pravej žŕdke Kissovej svätyne.

V 27 sekunde tretej tretiny išli domáci do vedenia 5:2, pretože po strele Kelemena neudržal brankár 'ľadových medveďov' puk v lapačke a využil tohto faktu pohotový Bondra. Zapísal si tak 50 kanadský bod v aktuálnej sezóne. Lenže neuplynulo veľa času a v presilovke zaknihoval tridsiaty bod v sezóne hosťujúci Osterberg presnou strelou z ľavého kruhu. Rozdiel bol tak dvojgólový. Navýšiť ho chcel následne Kelemen, no i on opečiatkoval žŕdku.

Na opačnej strane pohorel zblízka vo svojej tretej šanci v zápase Csányi. Snahu hostí o zdramatizovanie duelu umlčali potom za 38 sekúnd dvaja 'rytieri'. Najprv sa presadil z dolnej časti kruhu po ľade Kelemen a po ňom bekhendom z medzikružia v ťažkej pozícii Tibenský. Na 8:3 upravil zblízka Viedenský, kapituloval už druhý gólman DVTK Adorján. Zvolen si týmto víťazstvom vybojoval prvé miesto po základnej časti Tipos extraligy a získa pohár Dušana Pašeka.