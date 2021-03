Najdrahšie hady na svete. Keď Zvolen dostal na Slovane desiatku, kabínu neminula miliónová pokuta

Bývalý krídelník Zvolena Ladislav Paciga so smiechom spomína na poriadny výprask.

19. mar 2021 o 9:53 Stanislav Černák

ZVOLEN. V čase, keď vrcholí základná časť sezóny 2020/2021 a HKM Zvolen bojuje o pohár Dušana Pašeka, ktorý sa udeľuje víťazovi dlhodobej základnej časti, situáciu odľahčíme a prenesieme sa do sezóny 2002/2003.

Tento ročník bol v znamení dvoch mužstiev – Slovana Bratislava a HKM Zvolen. Základnú časť vyhrali Slovanisti, ale Zvolen mal zhodný počet 107 bodov. Rivalita medzi týmito dvoma tímami bola obrovská.

V nabitom kádri trénera Ernesta Bokroša a Petra Mikulu bol aj zvolenský rodák a bývalý útočník Ladislav Paciga. Zápasy dvoch najlepších celkov extraligy boli vypäté, no nie vždy vyrovnané. Na jeden taký nezabudnuteľný si Paciga spomenul.

Slovanisti nás bili ako juniorov

Zvolenčania hrali na ľade bratislavského Slovanu. HKM po druhej tretine prehrával už hrozivých 1:6. Jednoducho, počas toho zápasu im nič nevychádzalo.

„Cez druhú prestávku mal hneď po príchode do šatne príhovor náš vtedajší kapitán Petr Kořínek, povedal, že to vôbec nie je zlé, len nám chýba trošku šťastíčka,“ zasmial sa Paciga a pokračoval: „Pritom nás bili ako juniorov a mohli sme byť radi, že to je len 1:6 a nie 1:10.“

Do tretej tretiny nastúpili Zvolenčania s odhodlaním skorigovať hrozivo vyzerajúce skóre. „Nechceli sme, aby to vyzeralo tak hrôzostrašne, lenže po pár striedaniach to bolo už 1:8,“ uškrnul sa bývalý útočník.

A v tom dostali „excelentný“ nápad práve Paciga s ďalším Zvolenčanom Kamilom Mahdalíkom.

Legendárne „hady“