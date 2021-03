Stráženie Cígera mu síce veľmi nešlo, no so Zvolenom získal historický prvý titul

Fanúšikovia ho mali radi. Hosťom v rubrike Športové naj bol bývalý hokejista Ladislav Paciga.

10. mar 2021 o 9:38 Stanislav Černák

ZVOLEN. Ladislav Paciga nepatril medzi vysokých hráčov, nepatril ani medzi vychýrených strelcov, ale fanúšikovia na neho nezabudli. Bol srdciar, bol Zvolenčan a bol na prelome storočí pri všetkom podstatnom pri zvolenskom hokeji.

Postupoval s tímom do najvyššej súťaže, bol pri zisku historický prvého majstrovského titulu a mal to šťastie, že vo vtedajšom nabitom kádri patril medzi hŕstku odchovancov, ktorí obliekali dres materského klubu HKM Zvolen.

„Bolo to krásne obdobie a som vďačný, že som mohol toľko sezón vo Zvolene stráviť. V tej dobe také šťastie veľa Zvolenčanov nemalo. Zvolen bol vždy takým mužstvom, že na akého hráča ukázali, toho mohli mať,“ prezradil v úvode čochvíľa 43-ročný Ladislav Paciga.

Bývalý krídelník podstatnú časť svojej kariéry strávil práve v HKM Zvolen, chvíľu pôsobil aj v Spišskej Novej Vsi či Skalici. Tri sezóny si zahral aj v Poľsku.

A práve v tíme GKS Tychy mal v ročníku 2009/2010 svoju najúspešnejšiu individuálnu sezónu, v ktorej získal 50 bodov za 27 gólov a 23 asistencií. Záver svojej kariéry strávil v Detve.

Paciga prešiel aj všetkými mládežníckymi kategóriami reprezentácie Slovenska od 16 do 20 rokov. Bol aj vo výbere do 23 rokov. „Trošku ma mrzí, že sa mi nikdy nepodarilo dostať sa na svetový šampionát,“ prezradil zvolenský rodák.

Príchodné bolo kedysi iné

„Nikdy nezabudnem na môj prechod k seniorskému tímu a moje príchodné. V dnešnej dobe to je tak, že hráč donesie do šatne nejaké jedlo a chalani ho zjedia spoločne po tréningu. Za mojej éry to fungovalo inak.

Mávali sme regeneráciu na zvolenskej plavárni a hneď pri prvej účasti som sa musel pekne poobliekať a ísť do najbližšej vinotéky, kde som kúpil 5 litrov bieleho a 5 litrov červeného vína. Ale to bolo pred 25 rokmi. Ani sa mi nechce veriť, že to bolo tak dávno,“ zaspomínal si so smiechom v úvode Ladislav Paciga.

Okrem Zvolena najradšej spomína Paco, ako ho všetci volajú, na pôsobenie v poľskom GKS Tychy. „Veľmi sa mi tam páčilo, aj keď sme boli dvakrát druhí a raz tretí. Dva razy sme vyhrali poľský pohár, čo si niektorí cenili viac ako titul,“ zaspomínal.

Život po kariére

Po poslednej sezóne mal ešte ponuky z Francúzska, Anglicka a z jedného poľského tímu. „Povedal som si, že už som starý kôň na túlanie sa svetom a že by bolo načase už aj rodinu založiť,“ usmial sa.

A, samozrejme, potreboval sa aj niečím uživiť.