Kraj otvoril vo Zvolene tretie očkovacie centrum

Počas tohto týždňa by mali v krajských centrách zaočkovať viac ako 4800 ľudí.

8. mar 2021 o 14:50 SITA

ZVOLEN. Tretie očkovacie centrum dnes otvoril Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v priestoroch jedálne spoločnosti Doprastav vo Zvolene. Mesto pod Pustým hradom sa tak pridalo k Banskej Bystrici a Lučencu.

V spolupráci so spoločnosťou Agel SK tu bude očkovanie tento týždeň prebiehať počas štyroch dní, od pondelka do štvrtka, keď je centrum pripravené zaočkovať 1240 ľudí.



„Som rád, že očkovaciu stratégiu, ktorú sme predstavili ešte v januári tohto roka, sa nám v spolupráci s partnermi i poslancami župného zastupiteľstva darí úspešne napĺňať. Od potvrdenia prvého prípadu ochorenia covid-19 ubehol v týchto dňoch rok a my dnes otvárame v poradí tretie krajské očkovacie centrum,“ povedal predseda kraja Ján Lunter.



Pri príprave tohto aj ďalších očkovacích centier kraj podľa jeho slov zabezpečil potrebné materiálno-technické vybavenie, nábytok, priečky, ochranné prostriedky a dezinfekcie, tiež softvérové vybavenie a ďalšie služby, ktoré sú s prevádzkou očkovacích centier spojené, ako napríklad odvoz odpadu či upratovacie služby.



Na očkovanie do očkovacieho centra kraja vo Zvolene sa mohli počas víkendu objednávať všetci záujemcovia, ktorí spĺňali vekovú hranicu 60 rokov. Na rozdiel od predošlých dní sa tak očkovanie otvorilo pre širokú verejnosť a nielen pre učiteľov či kritickú infraštruktúru.



„Nemocnica Zvolen vstúpila do tejto spolupráce, pretože vakcináciu považujeme za správny krok pri zvládnutí rok trvajúcej pandémie. Zreteľne to ukázalo očkovanie zdravotníkov nemocnice, po ktorom počet infikovaných zamestnancov výrazne klesol. Toto je naše druhé vakcinačné centrum a v oboch, samozrejme, používame registrované vakcíny. V novom vakcinačnom centre to je momentálne vakcína AstraZeneca,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá s tým, že v centre budú počas štyroch dní pracovať dva očkovacie tímy.



Celkovo by počas tohto týždňa malo byť zaočkovaných v krajských očkovacích centrách viac ako 4800 ľudí. Vo štvrtok a v piatok sa k očkovaniu pridá aj Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom a Brezno. Ďalšie počty budú závisieť najmä od dostatku vakcín.