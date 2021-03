Futbalový bonzáčik: Netradičná sonda do kabín štvrtoligistov z Pliešoviec, Detvy a Hriňovej

Kto sa najviac háda s rozhodcom, kto najviac zje, kto často prehráva v bagu?

8. mar 2021 o 10:04 Stanislav Černák

Celý článok nájdete aj v aktuálnom vydaní MY Zvolensko-podpolianskych novinách v predaji od pondelka 8. marca.



PLIEŠOVCE/DETVA/HRIŇOVÁ. K dobrej futbalovej partii neodmysliteľne patria rôzne podpichovačky, doberačky a srandičky. MY Zvolensko-podpolianske noviny rozbehli vtipný seriál, vďaka ktorému netradične nazrieme do kabín futbalových tímov z nášho regiónu a pokúsime sa tak trochu vyplniť čas bez futbalu.

Začali sme pri našich treťoligistoch zo Zvolena a Kováčovej. Tentokrát nazrieme do šatní našich štvrtoligistov.

Za TJ Tatran VLM Pliešovce bonzoval na svojich zverencov tréner Stanislav Žigmund. V MFK Detva sa podujal ta túto úlohu skúsený harcovník Radovan Rapčan a v MFK Spartak Hriňová kapitán Róbert Paprčka.

Mimochodom, neberte nasledujúce riadky príliš vážne, zabavte sa spolu s nami.

TJ Tatran VLM Pliešovce

Najlepší technik

Veľmi radi sa s loptou „maznajú“ Vlado Bobor, Ľudo Jamnický a Domino Vreštiak. Hlavne bicykel od Vlada Bobora popletie azda každého.

Najlepší šprintér

Najrýchlejší sú Braňo Ľupták a krajní hráči Domino Vreštiak a Adam Benedik, čo preukázali aj minuloročné testy. Týmto chlapcom v tejto disciplíne dýcha na chrbát nestarnúci Michal Purdek.

Najväčší bojovník

Najväčšími bojovníkmi mužstva sú stopéri Marek Sýkora a Juraj Homola. Veľkými bojovníkmi sú ešte aj Maťo Hraško, Branislav Ľupták a Adam Pálka.

Najtvrdšia strela

V tejto disciplíne určite vyhráva Jožo Malatinec, ktorý svojou typickou bombou dal niekoľko pekných gólov. Veľmi tvrdú strelu má aj Domino Kudlík, ale aj mladý Rasťo Dräxler.

Najväčší makač a dríč

Marek Sýkora, Vlado Bobor a Braňo Ľupták. Títo chlapci si po tréningoch ešte niečo naložia a chodia z ihriska ako poslední. Veľkým makačom je aj Domino Vreštiak.

Najväčší profesionál

Je to Braňo Ľupták. Čo je pochopiteľné, keďže 12 rokov bol ozaj profesionálom. Pre mňa ako trénera a pre klub je cťou a veľkou poctou viesť takého hráča. Ďakujem za to, navyše si z neho berú príklad aj mladí hráči.

Najväčší frfloš

Najväčším frflošom je Jožo Malatinec. Pošomre si hlavne pri dlhších a intenzívnejších behoch.

Najväčší model a casanova

V tomto nemá konkurenciu Ľudo Jamnický, ktorý je pred zrkadlom v šatni vždy najdlhšie. Dokonca sa pred každým zápasom musí navoňavkovať, inak na ihrisko nevyjde. Sekunduje mu ešte aj Michal Purdek.

Najväčší zabávač

K dobrej nálade a tvoreniu veľmi dobrej partie v šatni aj na tréningoch prispievajú všetci. Ale azda najaktívnejší je v tomto smere Jano Kouřil.

Najväčší pivkár

Najväčšími pivkármi sú parťáci Marek Sýkora a Braňo Ľupták, ktorí si málokedy po tréningu odpustia jednu „desiatku“ v šatni. Po zápasoch sa k nim radi pridávajú Majo Hradňanský s Dominom Kudlíkom.

Najväčší jedák

Ak by bol ešte v mužstve Marek Gnida, tak v tomto smere by bol víťazom jednoznačne on. Niekedy zjedol aj za troch. Momentálne v tíme nemáme vychýreného jedáka.

Najviac sa háda s rozhodcom