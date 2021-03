Stupka a Bondra zariadili výhru Zvolena nad Slovanom (+ FOTO)

HKM Zvolen je tretí, na Poprad a Michalovce stráca bod.

5. mar 2021 o 21:23 TASR

HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Góly: 27. Stupka (Zuzin), 54. R. Bondra (Nuutinen) - 11. Štajnoch (Bačík), Rozhodovali: P. Stano, P. Šefčík – Vyšný, J. Šefčík, vylúčení na 2 min: 6:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Zvolen: Rahm – Meliško, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Hatala – Babeliak, J. Mikúš, R. Bondra – McPherson, Puliš, Nuutinen – Zuzin, Viedenský, Stupka – Kolenič, Marcinek, Chlepčok – Gubančok

Slovan: Gudlevskis – J. Valach, Ališauskas, Štajnoch, Bačík, Brodzinski, Maier, Beňo – B. Rapáč, Bortňák, Kundrík - Peluso, Harris, O'Donnell – Lukošík, Zigo, T. Matoušek – Ožvald, J. Uram, Ondriš – D. Jendek

Vo Zvolene sme videli svižný hokej s množstvom príležitostí na oboch stranách. Do vedenia mohli ísť už v prvej minúte domáci hokejisti, ale Puliš zblízka Gudlevskisa nepokoril. Ďalšie šance vznikli počas presilovky Slovana, dva úniky nevyužili Zvolenčania, konkrétne Kolenič a Zuzin, na opačnej strane Brodzinski strieľal do žŕdky.

Rahma napokon prekonal v 11. minúte z druhej presilovky obranca Štajnoch tvrdou ranou od modrej čiary. Vyrovnanie mali potom na hokejkách McPherson, Bondra v úniku, či voľný Stupka z dvoch metrov, no neuspeli. Rovnako tak zmaril možnosť navýšiť vedenie na strane „belasých“ O' Donnel.

Druhá tretina začala dvoma presilovkami Slovana a v hneď v tej prevej z uhla mieril do žŕdky Peluso. Tento hráč sa ajtešil z gólu, keď tečoval strelu Brodzinskiho, avšak rukou, takže gól neplatil. Domáci napokon vyrovnali v 27. minúte. Spoza bránky Zuzin našiel Stupku v medzikruží, ktorý sa natlačil pred bránku a z pravej strany bekhendom mieril do odkrytej svätyne Gudlevskisa, ktorý mal zakrytý výhľad a nestihol reagovať.

Útočný hokej pokračoval a blízko k druhému gólu bol zvolenskú útočník Nuutinen po dobrej práci McPhersona v prečíslení, výborný zákrok však predviedol bratislavský gólman. V závere tejto časti hrali hokejisti spod Pustého hradu presilovku, no počas nej mohli inkasovať, pretože Rapáč sa preštrikoval a spomedzi kruhov poriadne zamestnal Rahma.

V tretej tretine sa oba tímy snažili o zisk troch bodov, nepoľavili z tempa, bojovalo sa o každý puk, ale dobré výkony podávali gólmani. Rahm podržal mužstvo pri šanciach Bortňáka či Kundríka a Gudlevskis nedovolil skórovať Pulišovi a Nuutinenovi. Zvolenu však vyšla presilovka v 54. minúte.

Po strele Nuutinena tečovaný puk opečiatkoval žŕdku, no dostal sa k nemu ešte následne Radovan Bondra a upratal ho bezpečne do bránky – 2:1. V závere Bratislavčania hrali bez gólmana v šestici dve presilovky v rade, no domáci sa ubránili v štvorici a vybojovali si cenné tri body.