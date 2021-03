Zvolenčanovi Koristekovi MS nevyšli. Bolo to veľké trápenie, skonštatoval

Na svetovom šampionáte štartoval slovenský reprezentant v dvoch disciplínach.

4. mar 2021 o 9:37 TASR

OBERSTDORF. Vďaka rodenému Zvolenčanovi a členovi Ski Team JASE Látky má Zvolen a Podpoľanie zastúpenie aj na majstrovstvách sveta v klasickom lyžovaní v Oberstdorfe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prípravu na MS mu skomplikovala karanténa

Pritom sa na svetovom šampionáte vôbec nemusel predstaviť. Koristek iba de§ pred štartom šampionátu ukončil domácu karanténu, keďže bol predtým v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus.

Jeho záverečná príprava preto dostala poriadnu trhlinu, navyše ešte deň pred utorňajším odchodom do Oberstdorfu nemal v ruke povolenie pre vstup do Nemecka.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Náročná sezóna Rebeky Jančovej. Vyhrala preteky FIS Cupu, udomácňuje sa v EP Čítajte

„Museli sme vybaviť špeciálnu výnimku, keďže pre nás platia prísne obmedzenia pre vstup do Nemecka. Riešili sme to týždeň cez ambasádu, aj cez organizačný výbor šampionátu, museli sme vyplniť viacero formulárov a v pondelok popoludní sme našťastie výnimku od regionálnych nemeckých úradov dostali a tak Koristek mohol odcestovať na šampionát. Bude však musieť v dejisku absolvovať testovanie na koronavírus každý deň,“ opísal situáciu šéf slovenskej výpravy na MS Michal Malák, ktorý ešte ako aktívny športovec štartoval na rovnakom mieste na šampionáte v roku 2005:

„Viem, že trate v Oberstdorfe sú brutálne ťažké. Už vtedy, keď som behal ja, boli náročné a ešte ich pritvrdili. Bežcom vôbec nezávidím, sám som si to prešiel.“

Štartoval v dvoch disciplínach

Koristek sa predstavil najskôr v skiatlone na 15+15 km, kde skončil na 58. mieste so stratou 10:37,2 na víťaza Boľšunova z Ruska. Potom sa 24-ročný predstavil člen klubu z Látok predstavil v behu na 15 km voľnou technikou. Slovenský reprezentant Ján Koristek obsadil 64. miesto so stratou 4:52,6 min. na víťazného Nóra Christer Holunda.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Bežkárske trate na Podpoľaní prepojili so susednými Čítajte

Koristek si tak nevylepšil v konkurencii 102 štartujúcich svoju pozíciu z MS spred dvoch rokov v Seefelde, kde na rovnako dlhej trati klasickou technikou obsadil 61. priečku. V prvej tretine po štarte sa pohyboval vo ôsmej desiatke, postupne si postavenie zlepšoval kontinuálne až do cieľa a napokon mu to stačilo na 64. miesto.

„Bolo to veľmi veľké trápenie, vôbec nie som spokojný. Keby som to zvládol o minútku rýchlejšie, tak by som mohol povedať, že to je dobré. Bolo to náročné, vyčerpávali ma kopce a aj podmienky na trati sa zhoršovali. Šampionát mi nevyšiel podľa predstáv, hlavne dnes som chcel podať lepší výkon a zmestiť sa do päťdesiatky najlepších. Prípravu mi skomplikovala dvojtýždňová karanténa pred odchodom, napriek tomu som chcel dosiahnuť viac. Budeme sa musieť po sezóne zamyslieť, čo zlepšiť,“ zhodnotil Koristek svoj výkon.