Mestský policajt odovzdáva futbalové znalosti mládežníkom, zahral si aj najvyššiu súťaž

Hosťom v našej rubrike bol 37-ročný tréner dorastu MFK Detva Zdenko Kamas.

2. mar 2021 o 10:21 Stanislav Černák

Zdenko Kamas (Zdroj: koláž MY (zdroj fotiek: archív Z. Kamasa))

ZVOLEN/DETVA. Futbalový zanietenec Zdenko Kamas má za sebou zaujímavú kariéru. V súčasnosti odovzdáva svoje skúsenosti mládeži v klube MFK Detva. S futbalom začínal ako 9-ročný v obci Terany za žiakov tamojšieho klubu.

„Na regionálnom výbere mladších žiakov si ma všimol tréner Peterke. Moje ďalšie kroky viedli teda na hosťovanie do družstva mladších žiakov Zvolena,“ zaspomínal si v súčasnosti 37-ročný Zdenko Kamas.

Obrovský úspech v street futbale

Jeden z jeho prvých veľkých úspechov prišiel na školskej pôde. V pouličnom futbale vyhrali piati chlapci (Ján Sekula, Peter Grajciar, Vladimír Plavec, Marek Venglár a Zdenko Kamas) všetky regionálne a napokon aj celoslovenské kolo a kvalifikovali sa na majstrovstvá sveta Puma Street Soccer Cup do 13 rokov, ktoré sa uskutočnili v Londýne.

Zážitky na celý život

„Piati chlapci z nešpecializovanej školy zdolali aj futbalové školy z veľkých miest. Pod vedením učiteliek Dolinskej a Feriancovej cestovali na celosvetové finále. V skupine sme hrali proti Nemcom, USA, Severným Írom a Singapuru. Zo skupiny sme nepostúpili.

Raritná footgrafia z finálového turnaja detí v street futbale v Londýne.Zľava v hornom rade: Feriancová, Grajciar, Dolinská. Zľava v dolnom rade: Plavec, Venglár, Sekula, Kamas. (zdroj: archív Z. Kamasa)

Na finále ale prišli vtedajší zmluvní hráči Pumy a hviezdy svetového futbalu ako Rudi Völler, Anthony Yeboah, či Diego Maradona. Toto sú zážitky na celý život. Od sponzorov sme dostali aj nejaké veci, ktoré som zo seba takmer ani nevyzliekal a s hrdosťou ich nosil až do úplného zodratia.

Celé dobrodružstvo sa mi zdalo ako sen, no bola to krásna realita, a ja som si ešte viac uvedomoval, že o úspech sa oplatí bojovať,“ zaspomínal s iskrou očiach a úsmevom na perách Kamas.

Hral s viacerými známymi menami

Potom prišla ponuka od Dukly Banská Bystrica. Po mládežníckych kategóriách v Dukle prišlo hosťovanie v treťoligovom Báči, odkiaľ putoval na vojenčinu do Nány neďaleko Štúrova, kde si zahral s Kornelom Salátom či Jánom Novotom.

Odtiaľ sa vrátil do Dukly Banská Bystrica, v drese ktorej si vyskúšal aj najvyššiu slovenskú súťaž. Potom pôsobil v Dolnej Ždani, ktorá sa transformovala v dnešné Pohronie. Aj on bol súčasťou kádra, ktorý postupoval do II. ligy.