Zvolen nevyužil šancu osamostatniť sa v čele tabuľky

Košice získali pod Pustým hradom plný bodový zisk.

19. feb 2021 o 21:12 TASR

HKM Zvolen – HC Košice 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Góly: 42. J. Mikúš (McPherson, Melancon), 60. J. Mikúš (Melancon, R. Bondra) – 26. Réway (Eliaš), 54. Klhůfek (Belluš, B. Mráz), 60. Klhůfek (B. Mráz). Rozhodovali: D. Konc st., Goga – Crman, Gegáň, vylúčení: 3:9 na 2 min, navyše Nuutinen (Zvolen) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Zvolen: Rahm – Meliško, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Hatala – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Kolenič, Viedenský, Nuutinen – Stupka, Zuzin, Mc Pherson – Chlepčok, M. Halama, Ďuriš – Gubančok

Košice: Vay – Pavlin, Baránek, Nemčík, Růžička, T. Slovák, Petran, Michalčin – Réway, Michal Chovan, Klhůfek – Belluš, B. Mráz, Lapšanský – Jenyš, Eliaš, Poirer – J. Milý, Havrila, Jokeľ – Frič

Od začiatku zápasu sa hral rýchly hokej so šancami na oboch stranách. O niečo viac si ich vytvorili Zvolenčania, no nepremieňali ich. Do najväčších sa dostali legionári Nuutinen a McPherson, Vay nekapituloval. Košice pohrozili v presilovke, keď Klhůfek neuspel zblízka.

Potom mali domáci hokejisti ďalšie dobré príležitosti, ale Mikúš nevyužil menšie zaváhanie maďarského brankára v drese "oceliarov", nepokoril ho z medzikružia ani Halama a necelú minútu pred prestávkou vo vyloženej šanci prestrelil bránku Zuzin.

V druhej tretiny boli hostia o niečo viac nebezpečnejší, i keď menej strieľali. Najprv nepokrytý Jenyš zblízka nepokoril Rahma. Na opačnej strane nedokázali otvoriť skóre pred Vayom Zuzin, Stupka a McPherson. A mohlo ich to mrzieť, pretože v 26. minúte sa ujala perfektná prihrávka Eliaša z ľavej strany naslepo na pravú, kde číhal pohotový Réway.

Ten nemal problém uspieť pred odkrytou bránkou – 0:1. A mohlo byť vzápätí aj 0:2, pretože po obrovskej chybe Zvolenčanov sa ocitol pred prázdnou bránkou s pukom Jenyš, no poslal ho iba do bočnej siete. Následne už hrozili "rytieri" spod Pustého hradu, no Bondra neskóroval zblízka a nepodarilo sa to ani Kelemenovi s Halamom počas dvoch presiloviek.

Zvolenu napokon početná výhoda vyšla na začiatku tretej tretiny a to v piatich proti trom. Krížnu prihrávku McPhersona zužitkoval bez prípravy pred voľnou bránkou z ľavej strany Mikúš – 1:1. Potom mali domáci aktivitu na hokejkách, viac sa snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu a najbližšie mali ku gólu Nuutinen, ktorý v presilovke strieľal do žŕdky, a následne kapitán Zuzin. Ten sa dostal do vyloženej príležitosti, ale ani na dvakrát nepokoril Vaya, pričom nešťastne zlomil hokejku.

To využili Košičania z následného protiútoku, po strele Belluša od mantinelu sa po vyrazenom puku od Rahma z dorážky presadil Klhůfek a bolo 1:2. V závere hrali domáci štvorminútovú presilovku, no nevyužili ju ani pri odvolanom brankárovi v šestici. Hostia už v pätici dokázali dostať puk do opustenej bránky súpera, postaral sa o to Klhůfek – 1:3. Potom obranca Košíc Nemčík zdržiaval hru, išiel na trestnú lavicu a v presilovke znížil tvrdou ranou spoza kruhu Mikúš – 2:3. Zvolenčanom zostalo tridsať sekúnd na vyrovnanie, no počas tohto času už Vaya neohrozili.