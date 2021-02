Sulík žiada inšpekciu o vysvetlenie pokuty pre Hriňovskú mliekareň

Mliekareň sa voči pokute odvolala, hovorí, že je likvidačná.

19. feb 2021 o 19:01 TASR

HRIŇOVÁ. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa obrátil na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) pre pokutu 135.000 eur, ktorú udelila Hriňovskej mliekarni za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine. Novinárom to povedal vo štvrtok pred rokovaním vlády.

Ako ďalej uviedol, inšpekciu bude žiadať o odpoveď na otázku, aké dôvody ju viedli k tejto rekordne vysokej pokute a koľko podobných pokút a v akej priemernej výške doteraz udelila.

Súvisiaci článok Inšpekcia udelila Hriňovskej mliekarni doteraz najvyššiu pokutu Čítajte

"Čakám na odpoveď a keď ju budem mať, budem si vedieť urobiť obraz. Čo som sa dozvedel z médií a zo správ z minulosti, nie je to také jednoznačné, kde je pravda," poznamenal s tým, že ak by malo ísť o sústavného znečisťovateľa, tak situácia vyzerá inak.

"Najprv sa musím s prípadom oboznámiť. Nechcem robiť súdy, počkám si na odpoveď z inšpekcie a uvidíme, čo bude ďalej," informoval.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hriňovská mliekareň sa voči pokute 135.000 eur, ktorú jej Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine, odvolala. "V odvolaní vyvraciame všetky nepravdy, na základe ktorých nám bola pokuta udelená, a namietame aj jej výšku," konštatuje predseda predstavenstva spoločnosti Ján Malatinec s tým, že výška pokuty je likvidačná.

Mliekareň podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia spôsobila v Slatine znečistenie vlani v auguste. Vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd a použila na to kanalizáciu, ktorá bola určená na dočerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina. "Namiesto dažďovej vody však počas kontroly vytekala z výpustného objektu biela, po mlieku zapáchajúca tekutina," pripomína inšpekcia.