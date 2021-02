Zostáva ešte jeden krok. Polášek pokoril maximum, zahrá si finále Australian Open

Zvolenský rodák dokráčal do finále Australian Open ako prvý Slovák.

18. feb 2021 o 13:16 TASR

MELBOURNE. Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom postúpili do finále štvorhry na grandslamovom Australian Open.

Vo štvrtkovom semifinále zdolali turnajové dvojky Nikolu Mektiča a Mateho Paviča z Chorvátska 4:6, 6:4, 6:3. O celkový triumf zabojujú proti úspešnejšej dvojici z duelu Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-6) - Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V. Brit.-5).

Polášek dosiahol životný úspech a stal sa vôbec prvým mužským slovenským grandslamovým finalistom v ére samostatnosti. V ženskej štvorhre sa v Melbourne prebojovala do finále Daniela Hantuchová, ktorá si zahrala o trofej na úvodnom grandslame sezóny v rokoch 2002 a 2009.

V roku 2002 triumfovala v miešanej štvorhre spoločne s Kevinom Ullyetom zo Zimbabwe. V roku 2014 sa vo finále dvojhry predstavila aj Dominika Cibulková.

„Nádherný úspech a určite jedinečný moment pre slovenský mužský tenis. Bolo by neuveriteľné, ak by sa to Filipovi podarilo dotiahnuť do víťazného konca,“ reagoval na Polášekov úspech bývalý kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý.

Polášek s Dodigom majú za účasť vo finále istú finančnú prémiu 264 000 amerických dolárov a 1200 bodov do renkingu.

Polášek je nesmierne šťastný

„Bolo to moje tretie grandslamové semifinále a prvýkrát som uspel. Som nesmierne šťastný. Bol to výborný zápas, súperi boli vynikajúci a rozhodlo iba pár bodov, takže sa teším, že v náš prospech,“ uviedol na webe podujatia Polášek.

Kým na neho čaká prvé finále, Dodig už má na konte aj deblovú grandslamovú trofej, ktorú vybojoval s Marcelom Melom na Roland Garros 2015.

„Dnes rozhodli maličkosti. Nedarovali sme im ani bod zadarmo a to bol kľúč k úspechu. Som naozaj šťastný z tohto triumfu,“ povedal Dodig.

Spoločne s Polášekom oplatili chorvátskej dvojici finálovú prehru na januárovom turnaji v tureckej Antályi a stali sa ich prvými premožiteľmi v tomto roku.

Priebeh semifinálového zápasu

V zápase rozhodli maličkosti, obe dvojice si držali svoje podanie, no Mektič s Pavičom sa dokázali vyhnúť nevynúteným chybám, v prvom sete spravili jedinú v porovnaní so šiestimi zo strany súperov. Kľúčová bola piata hra, keď slovensko-chorvátska dvojica stratila podanie a súperi dokázali brejkbal pretaviť do zisku setu.

V druhom dejstve síce zasypali Polášeka s Dodigom štrnástimi víťaznými údermi, ale nevyhli sa chýbám. Priebeh bol naďalej vyrovnaný, rozuzlenie priniesla až desiata hra, keď si Polášek s Dodigom vypracovali pri servise súperov vedenie 40:0 a premenili druhý brejkbal.

Vyrovnanie Chorvátov rozhodilo a rozhodujúci set mal jasný priebeh. Prišli o svoje prvé podanie v tejto časti a Polášek s Dodigom si postupne vypracovali náskok 4:1, ktorý už z rúk nepustili. Zápas uzavrel pri svojom podaní Polášek, ktorý postupom do grandslamového finále dosiahol najlepší kariérny výsledok.

„Cítim sa dobre. Musím povedať, že je to super. Som rád, že sa nám jednak podarilo otočiť zápas a zároveň že som zlomil to semifinálové prekliatie, respektíve že sa mi na tretíkrát podarilo postúpiť zo semifinále. Teraz ešte zostáva ten jeden krok,“ povedal Polášek pre Rádio Slovensko.

Muži - štvorhra - semifinále: Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR-9) - Nikola Mektič, Mate Pavič (Chor.-2) 4:6, 6:4, 6:3