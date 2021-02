Z operácie sa už domov nevrátila, nemocnica vysvetľuje slepé okno

Hospitalizovaných pacientov testujú vo Zvolene dvakrát.

20. feb 2021 o 18:34 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Pani Amália mala 76 rokov. Minulý týždeň zomrela po hospitalizácii vo zvolenskej nemocnici. Jej syn hovorí, že sa tam infikovala novým koronavírusom a nakoniec mu podľahla.

„Bola na operácii na chirurgickom oddelení. Operácia dopadla dobre, mala však po nej znížený krvný tlak, a tak mamu nechali na internom oddelení,“ opisuje Jaroslav.

Nemocnicu však zo situácie neviní. „Nemôžem povedať nič zlé na prístup zdravotníckeho personálu, všetci boli milí a starostliví, no keby sme vedeli, že to takto dopadne, nenechali by sme ju tam. Oslabený organizmus po operácii ten boj s koronavírusom nezvládol,“ dodáva.