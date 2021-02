Na Podpoľaní budú cez víkend testovať, odberných miest pripravili dostatok

Okres Detva je podľa covid automatu zaradený do tretieho stupňa varovania.

12. feb 2021 o 11:04 SITA

DETVA. Okres Detva je podľa covid automatu zaradený do tretieho stupňa varovania. V okresnom meste aj v meste Hriňová pripravili podľa webových stránok samospráv na najbližší víkend dostatočné kapacity pre testovanie na ochorenie COVID-19.

Ako informuje mesto Detva, na sobotu pripravili dve a na nedeľu tri odberné miesta na testovanie antigénovými testami. V Hriňovej pridajú jedno odberné miesto v mestskom kultúrnom stredisku.



V Detve budú testovacie miesta otvorené od 8:00 do 20:00, s prestávkami od 11:30 do 12:30 a od 16:30 do 17:00, pričom posledné odbery sa budú robiť 15 minút pred koncom testovania.

Okrem odberových miest vytvorených mestom Detva sa môže každý dať otestovať od pondelka do piatka na mobilnom odberovom mieste na Záhradnej ulici v Detve.

„Tento týždeň pribudlo aj druhé mobilné odberové miesto pri LDCH na Ulici kpt. Nálepku. Otestujú vás od pondelka do soboty v čase od 8:00 do 17:00,“ doplnila radnica.



Hriňová zriadi v sobotu odberné miesto v mestskom kultúrnom stredisku. Pre potreby testovania odporúča samospráva využívať aj dve mobilné odberné miesta, ktoré sú v Hriňovej zriadené. Prvé z nich v budove futbalového štadióna ordinuje každý deň, okrem pondelka, a druhé v budove základnej a materskej školy Krivec, kde robia odbery každý deň, okrem soboty.



Podľa aktuálnych nariadení potrebujú v okrese s tretím stupňom varovania na výnimky zo zákazu vychádzania negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na covid-19 nie starší ako sedem dní. Toto sa vzťahuje aj na cestu do a zo zamestnania.