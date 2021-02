Šesť nových hráčov v MFK Zvolen. Záujem je aj o zahraničné mená

Do Zvolena nejdú noví futbalisti kvôli peniazom. Dopĺňala sa najmä obrana.

12. feb 2021 o 9:55 Stanislav Černák

ZVOLEN. V súčasnosti stále nie je isté, či sa vôbec regionálne futbalové súťaže začnú. V kluboch však pracujú s verziami, že áno. Kapitolou samou o sebe je MFK Zvolen, ktorý sa nachádza na dne treťoligovej tabuľky.

Riaditeľ klubu Jakub Rapčan potvrdil záujem o viaceré posily. Prešiel mesiac a my sme boli zvedaví na konkrétne mená. Hovorilo sa o štyroch posilách. Trénerská dvojica MFK Zvolen Lukáš Luknár a Peter Píš intenzívne pracuje aj počas „covidovo-lockdownovej“ doby na príchode nových hráčov. Potvrdil nám to hlavný kouč MFK Lukáš Luknár.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šesť nových futbalistov

„Aj s mojim asistentom Petrom Píšom sa stretávame s prípadnými novými posilami, ktoré sme si vyhliadli, a ktoré by mohli prísť do mužstva. Už teraz máme 6 hráčov pripravených,“ prezradil dobré správy bratislavský rodák a zvolenský tréner Lukáš Luknár.

„Sú to futbalisti zo stredoslovenského regiónu. Sú to hráči, ktorí sem chcú prísť a nejdú za peniazmi, ale osobnou výzvou,“ doplnil.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rapčan ostáva v MFK Zvolen, otázkou je dokedy. Ako to vyzerá s posilami? Čítajte

Ako ďalej prezradil tréner Luknár, hľadali práve takých hráčov.

„Keď som pôsobil v Bratislave, tak tam sa všetko točí okolo peňazí. Sem chalani kvôli peniazom neprichádzajú. Idú za výzvou, vidia, že je tu tréner, ktorí sa o nich postará, aby rástli. Tým, že sa s nimi aj osobne stretávam na pohovoroch, aby sme sa spoznali jednak po psychologickej aj ľudskej stránke, tak vzhľadom na to, že je čas venovať sa detailom, je to zrejme o niečo jednoduchšie a z druhej strany detailnejšie. Jasné, že je ťažšie hráča spoznať viac po futbalovej stránke, keď ich nevidím na ihrisku, takže aj my ideme do risku,“ vysvetlil.

V zamknutej časti sa dočítate aj TOTO: ▪ Podľa čoho si tréneri vyberajú nové posily ▪ O aké typy hráčov ide ▪ Škrípalo to najmä v obrane, o aké ďalšie posty majú záujem ▪ Kto odišiel z jesenného kádra Zvolena ▪ V kom z jesenného kádra vidí tréner Luknár veľkú perspektívu ▪ V hľadáčiku sú aj zahraniční futbalisti, za akých podmienok by mohli prísť a z ktorých krajín sú ▪ Aký herný systém chcú hrať tréneri

„Tým, že je situácia ohľadom začiatku líg veľmi náročná a neistá. Nevieme, respektíve nemáme istotu, že nové posily, ktoré získame nás nebudú stáť príliš mnoho, keďže nik nevie, či sa začne hrať. Čiže nechceme za niekoho zbytočne zaplatiť hosťovanie a náhodou sa nezačne hrať, to nás dáva do veľmi neistej situácie,“ povzdychol si Luknár.

Fanúšikov zvolenského futbalu zaujímajú mená konkrétnych hráčov.