Fandil Hašekovi a Lašákovi. V budúcnosti chce získať titul a hrať za reprezentáciu

Hosťom v rubrike Športové naj bol brankár Detvy Roman Petrík.

9. feb 2021 o 9:47 Stanislav Černák

ZVOLEN/DETVA. Odchovanec HKM Zvolen a rodák spod Pustého hradu Roman Petrík je už v tretej sezóne po sebe oporou susednej Detvy. Najviac zápasov za Podpoľancov odchytal v uplynulom anulovanom ročníku – až štyridsať.

Tesne pred play off ho poslala Detva na hosťovanie do materského klubu, za ktorý odohral 5 zápasov, škoda, že sa celá sezóna zrušila, bolo by istotne zaujímavé sledovať, ako sa bude dariť Romanovi Petríkovi v drese HKM.

Najlepšie štatistiky má v aktuálnej sezóne. Petrík nastúpil na 14 duelov, v ktorých zaznamenal 93-percentnú úspešnosť zákrokov a 2,76 priemer gólu na zápas. V dvoch zápasoch si udržal čisté konto.

Petrík okrem zvolenského a detvianskeho klubu pôsobil ešte počas dvoch sezón v Skalici a malú chvíľu aj v Rimavskej Sobote. Práve Skalici bol oporou tímu, ktorý dvakrát dokráčal až do finále baráže o najvyššiu súťaž.

Tento hokejový brankár verí, že najväčšie úspechy jeho kariéry ešte prídu. Talent rozhodne má. My sme ho pozvali do našej rubriky Športové naj.

Najväčší úspech

Ťažko je vybrať najväčší úspech, až tak veľa som toho nevyhral. Ale zatiaľ sem zaradím dva úspechy, respektíve dve strieborné medaily z prvej ligy, keď som hral za Skalicu. Mám na to pekné spomienky. Nikto to nečakal a podarilo sa nám dostať až do finále.

V zamknutej časti sa dočítate aj O TOMTO: ▪ Kto je jeho najväčším súperom/rivalom ▪ Aké je jeho najobľúbenejšie jedlo a aký je kuchár ▪ Ako sa mu darilo v škole ▪ O tom, že vždy fandí slovenským športovcom a ktorých má najradšej ▪ Jeden šport by zrušil, ktorý to je?

Hlavne v prvom roku to bolo niečo neskutočné, keďže to bol novovzniknutý klub. A hneď sme sa dostali aj do baráže o extraligu. A nemôžem zabudnúť ani na zlatú medailu, ktorú som vyhral s dorastom HKM Zvolen.

Najväčší trapas

Myslím, že je istotne dobre známy väčšine ľudí zo Zvolena, keďže to bol gól cez celé klzisko proti Košiciam.