New York Rangers povolali brankára Adama Húsku

Zvolenský rodák si vymenil miesto s Američanom Kinkaidom.

7. feb 2021 o 11:27 (sč)

NEW YORK. Vedenie hokejového klubu NHL New York Rangers povolalo z farmy v Hartforde do tzv. „taxi tímu“ slovenského brankára Adama Húsku. Opačným smerom do nižšej súťaže AHL putoval Američan Keith Kinkaid, ktorého Ragers získali pred touto sezónou.

Informáciu priniesol web CBS Sports s dovetkom, že ide pravdepodobne len o formálny transfer, pretože 23-ročný Zvolenčan Húska by sa mal v tejto sezóne predstaviť primárne v AHL v drese Wolf Pack.

Na súpiske „jazdcov“ v NHL sú Igor Šesťorkin a Alexander Georgiev. Šesťorkin odchytal zatiaľ 7 zápasov, jeho kolega Georgiev štyri.

Farmárska súťaž AHL sa začala 5. februára, Hartford čakal prvý zápas v nedeľu. Húska sa rozhozhrával v materskom klube HKM Zvolen, za ktorý odchytal 3 zápasy 92,1 percentnou úspešnosťou zákrokov a 2,27 priemerom inkasovaného gólu na zápas.