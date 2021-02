Súboj o čelo tabuľky. Zvolen nestačil na Poprad a je druhý (+ FOTO)

Zverenci trénera Mikulu uspeli pod Pustým hradom.

5. feb 2021 o 20:32 TASR

HKM Zvolen – HK Poprad 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Góly: 41. R. Bondra (Kelemen, J. Mikúš), 60. Kolenič (Marcinek, Kubka) – 24. Bjalončík (M. Haščák, Ulrych), 27. Bjalončík (Vandas, Ulrych), 60. M. Haščák (Dalhuisen). Rozhodovali: D. Konc st., M. Valach – Gegáň, Jedlička, vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.

Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Meliško, Kubka, Hraško, Hatala – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Viedenský, Nuutinen, McPherson – Stupka, M. Halama, Zuzin - Kolenič, Tibenský, Marcinek

Poprad: Vošvrda – Drgoň, Ulrych, Seigo, Dalhuisen, Marek Hudec, D. Brejčák, Kramár – P. Svitana, Skokan, M. Haščák – Vandas, Bjalončík, Livingston – Matúš Paločko, Zagrapan, Handlovský – Mešár, Preisinger, Matej Paločko

V prvej tretine boli hostia lepším mužstvom, ale prvú šancu nevyužili domáci hokejisti. Strelu Nuutinena i dorážku Viedenského Vošvrda ustál. Následne hrozil Poprad, Livingston neuspel zoči – voči Rahmovi a podobne dopadol zblízka neskôr i Haščák. V presilovke mali hráči spod Tatier niekoľko dobrých striel, ale nemali charakter nebezpečných. Zvolen mohol odpovedať v 15. minúte Nuutinenom z ľavého kruhu, proti bol český brankár v drese 'kamzíkov'. Na opačnej strane neskončila gólom ani príležitosť Matúša Paločka.

V druhej tretine zaujal rýchly prienik Kelemena, Vošvrda puk nepustil za seba a zvládol i presilovku HKM. Naopak Popradčania išli do vedenia v oslabení, keď Haščák našiel v medzikruží Bjalončíka a jeho krátky nájazd bol úspešný – 0:1. Odpovedať mohol domáci Bondra zblízka, ale nepodarilo sa mu to a prišiel ďalší trest. Vandas dostal veľa priestoru za bránkou, prihral Bjalončíkovi a ten z uhla prekvapil Rahma – 0:2. V polovici stretnutia sa striedali útoky na oboch stranách, na zvolenskej nevyužil dve šance Kelemen, na popradskej Haščák so Skokanom. Tutovku mal niekoľko sekúnd pred druhou prestávkou po chybe Zuzina Zagrapan, ale strieľal do žŕdky.

Nástup do tretej tretiny mal Zvolen výborný, už v štrnástej sekunde po prieniku Kelemena sa dostal zrazený puk pred Bondru a ten úplne voľný pred Vošvrdom nezaváhal – 1:2. Ešte v tej istej minúte mohli hostia odpovedať z úniku Vandasa, Rahm bol proti. Domáci potom nevyužili presilovku a aj v hre piatich proti piatim mali o niečo viac šancí. S pribúdajúcimi minútami si vytvorili i tlak, ale pribrzdil ich faul Kelemena a následné oslabenie, ktoré napokon zvládli. V závere pritlačili Podtatrancov, odvolali brankára, hrali v šestici , no Haščákovi sa podarilo skórovať do prázdnej svätyne súpera. Zvolen ešte nevzdal zbrane, Kolenič deväť sekúnd pred koncom znížil na 2:3, ale na vyrovnanie už hokejistom spod Pustého hradu čas nezostal.