Primátorka Zvolena o ďalšom testovaní: Naposledy!

Ďalšie mobilné odberové miesta v meste stále čakajú na otvorenie.

3. feb 2021 o 18:51 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. „Urobíme to, ale naposledy!“ okomentovala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová dnešné vyhlásenie vlády o testovaní a ďalších covid opatreniach.

„Tak sme sa dnes od predstaviteľov vlády dozvedeli, že máme testovať. Opäť. Nemáme žiadne nariadenie, nemáme uznesenie, nemáme manuál, nemáme sa o čo oprieť. No máme testovať,“ napísala vo svojom stanovisku.

„A aby toho nebolo málo, vláda na naše plecia hodila ešte aj zodpovednosť za otvorenie škôl a škôlok. Samozrejme, opäť bez usmernenia, bez nariadenia, bez jediného uznesenia. Zato s kvetnatými rečami ٬veľkýchՙ politikov na tlačovke,“ doplnila.

„A tak teda naposledy. Urobíme to kvôli našim deťom, ktoré tak veľmi túžia byť zase v kruhu svojich spolužiakov a kamarátov. A urobíme to aj kvôli rodičom, ktorí už majú dosť práce na dva úväzky; jedného v zamestnaní, druhého doma pri svojich deťoch. No urobíme to naposledy a len v tej miere, v akej budú ešte vôbec ochotní nám pomôcť naši zdravotníci,“ dodala s tým, že pohár trpezlivosti dávno pretiekol.

Mobilné odberové miesta čakajú na zmluvy

Myšlienka, že mesto má znovu testovať, sa jej nepáči. Vo Zvolene je totiž pripravených najmenej sedem prevádzkovateľov mobilných odberových miest, ktorí už mohli robiť antigénové testovanie.

„Ktokoľvek by chcel a potreboval, mohol by sa ísť dať otestovať – priebežne, kedykoľvek počas dňa. Nemusel by čakať, kým my zorganizujeme víkendové testovanie. Prečo to nejde? Pretože ich zmluvy už niekoľko dní ležia na úradníckom stole kdesi na ministerstve zdravotníctva, A my máme testovať. Naposledy!“ zdôraznila.

Mesto počítalo s tým, že odberné miesta by dokázali otestovať priebežne cez týždeň všetkých Zvolenčanov a samospráva by sa tak organizovaniu ďalšieho plošného testovania vyhla.

Test bude potrebovať aj rodič školáka

Od 8. februára sa totiž otvoria materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.

Otvorené budú tiež základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty.

Pre jedného rodičov z detí, ktoré sa od pondelka vrátia do škôl na prezenčnú výučbu, platí podmienka negatívneho testu - nie staršieho ako jeden týždeň.

Inak nemá žiak nárok navštevovať školu a rodičovi zanikne aj nárok na pandemickú OČR-ku.

Za testovanie zamestnancov škôl bude rezort cez okresné úrady preplácať päť eur na test.

Negatívnym testom bude naďalej podmienený aj pohyb do práce alebo do prírody.