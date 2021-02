Stavebné práce na obnove polikliniky ukončili

Zrekonštruovaná poliklinika rozširuje zdravotnícke služby.

3. feb 2021 o 21:14 MOJ

DETVA Rekonštrukcia polikliniky v Detve sa blíži do finále. Lekári, ktorí sa odtiaľ museli dočasne vysťahovať do náhradných priestorov, sa v priebehu februára budú môcť vrátiť do svojich pôvodných, už vynovených ambulancií.

Obnovu budovy pripravovalo mesto od roku 2018, na projekt získalo nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 779-tisíc eur.

„Hoci mesto ako vlastník budovy od roku 2011 investovalo nemalé finančné prostriedky do nevyhnutných opráv, výmeny okien, opravy strechy a zateplenia budovy, bolo potrebné po viac ako štyridsaťročnom užívaní zlepšiť podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre obyvateľov mesta, zvýšiť štandard vnútorných priestorov a životnosť budovy,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Okrem toho sme vďaka projektu rozšírili poskytované zdravotnícke služby o RTG a sono diagnostiku a tiež o gynekologickú ambulanciu,“ vysvetlil.

S rekonštrukčnými prácami začalo mesto vlani v marci. Rozdelilo ich do dvoch etáp, aby zostala zachovaná zdravotná starostlivosť.

Prvú etapu ukončili vlani v auguste, keď sa niektorí lekári vrátili z náhradných priestorov do svojich ambulancií. Ďalší, naopak, sa vysťahovali, aby sa mohli začať stavebné práce druhej etapy, ktoré v súčasnosti ukončujú.

„V budove zrekonštruovali potrubia a rozvody teplej a studenej vody do ordinácií, elektroinštaláciu, svetelné a zásuvkové obvody. Nové sú svietidlá a vykurovacie telesá, na ktorých boli doplnené hlavice a spätné ventily,“ zhrnul hovorca mesta Milan Suja.

Rekonštrukcia sa týkala aj úpravy existujúcich okien na chodbách kvôli lepšiemu vetraniu čakární, tiež dverí a podlahových krytín. Kompletne sú zrekonštruované sociálne zariadenia, nové sú vnútorné stierky a nátery.

Poliklinika má bezbariérový prístup na hlavnom schodisku a sociálne zariadenie pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu.

„Stavbári momentálne dokončujú práce na novom RTG pracovisku. Všetky stavebné práce, vrátane inštalácie RTG prístrojov, majú byť ukončené do konca januára,“ priblížila Anna Cibíková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve.