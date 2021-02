Pohľad do štatistík dvoch rivalov: Streleckým lídrom Prameňa je Hric, kariet má viac Zvolen

Dvaja bývalí hráči Zvolena strelili v drese Kováčovej rovnaký počet gólov ako Zvolenčania dokopy.

3. feb 2021 o 13:56 Stanislav Černák

ZVOLEN/KOVÁČOVÁ. Futbal chýba. Aj na regionálnej úrovni. O tom niet pochýb. V úvode februára ešte stále nie je jasné, ako dopadne sezóna 2020/2021. Rozbehnú sa vôbec jesenné dohrávky a jarná časť?

Novelizovaný súťažný poriadok hovorí, že ak sa v ročníku z dôvodu mimoriadnej situácie neodohrá aspoň polovica stretnutí, riadiaci orgán anuluje výsledky. Ak sa odohrá aspoň polovica zápasov, ale sezóna sa pre mimoriadnu udalosť nedohrá, riadiaci orgán určí víťaza, postupujúce aj zostupujúce mužstvo.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Prezident Prameňa o príprave v čase lockdownu, ale aj zmysle regionálneho futbalu bez divákov Čítajte

„Bude sa mi smrti rovnať, ak by sme nebodaj znovu museli pristúpiť k takému kroku,“ odpovedal nedávno predseda SsFZ Jozef Paršo na našu otázku, či hrozí to, že by sa aj ďalší ročník znovu anuloval.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako to však bude, ukáže až čas. My sa poďme vrátiť k neúplnej jesennej časti Tipos III. ligy Stred, v ktorej pôsobia dvaja rivali, dva najlepšie kluby z regiónu – ŠK Prameň Kováčová a MFK Zvolen.

V zamknutej časti sa sa dočítate aj o TOMTO: ▪ Štatistické zaujímavosti z tábora Zvolena aj Kováčovej ▪ Strelecké štatistiky oboch tímov ▪ Štatistiky žltých a červených kariet ▪ Ktorí hráči obdržali červené karty ▪ Koho sme vyhodnotili ako najlepších hráčov oboch mužstiev

Regionálnou jednotkou sú hráči Prameňa, ktorým patrí zatiaľ ôsme miesto, na chvoste tabuľky sa krčí trápiaci sa Zvolen. Oboch rivalov sme sa snažili porovnať prostredníctvom individuálnych štatistík.

Porovnanie strelcov