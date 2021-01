Pohronské derby znova v réžii HKM Zvolen (+ FOTO)

Dvoma gólmi sa blysol Juraj Mikúš.

29. jan 2021 o 21:10 TASR

HKM Zvolen – HC '05 Banská Bystrica 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Góly: 19. Kelemen (Viedenský, Puliš), 20. Nuutinen (Puliš, Kotvan), 44. J. Mikúš (Kelemen), 48. J. Mikúš (Kotvan, McPherson) – 22. J. Sukeľ (Ihnačák, Faško-Rudáš), 30. Kabáč (Bdžoch). Rozhodovali: D. Konc st., Žák – D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení na 2 min: 5:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Kubka, Meliško, Hatala, Hraško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Puliš, Viedenský, Nuutinen – Stupka, Zuzin, McPherson – Kolenič, Tibenský, Marcinek – M. Halama

Banská Bystrica: Gajan – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Ganz – Faško-Rudáš, Ihnačák, J. Sukeľ – D'Aoust, Mlynarovič, Vašaš – Lamper, Dvorský, Kriška – Vyhonský, Tamáši, Kabáč – Marek Sloboda

Banskobystričania po štyroch výhrach v sérii prekvapili zmenou na brankárskom poste, medzi žrde išiel Gajan a mal poriadne krušné chvíle už od úvodu, pretože Zvolenčania hrali tri presilovky za sebou a v nich mali aj šance. Nevyužili ich Viedenský, Mikúš a Zuzin. Početnú výhodu potom nepretavili do gólu ani hokejisti spod Urpína, hoci Mlynarovič a Faško-Rudáš mali k tomu veľmi blízko. O niečo viac z hry mali domáci a v štvrtej presilovke sa predsa len ujali vedenia, keď Viedenský spoza bránky prihral pred ňu voľnému a najmä pohotovému Kelemenovi. A to nebolo všetko, pretože dve sekundy pred prestávkou sa Puliš natlačil pred bránku a Nuutinen uspel z dorážky - 2:0.

Druhá tretina bola odlišná. Väčšou aktivitou hýril banskobystrický tím a znížil pomerne rýchlo z presilovej hry. V nej najprv nedokázali pokoriť Rahma Lamper a D'aoust, no z medzikružia sa to podarilo Jakubovi Sukeľovi. Vyrovnanie mal potom na hokejke Kabáč, no aj Zvolen hrozil, Kubka z kruhu mieril do žŕdky. Na opačnej strane Breton sám pred bránkou takmer zasunul puk do siete, chýbalo mu trošku šťastia. Na 2:2 napokon vyrovnal v polovici stretnutia po akcii Bdžocha a jeho prihrávke ako na podnose Kabáč. Zvolen následne prepol na vyššie obrátky, ale nevyužil niekoľko dobrých príležitostí, konkrétne dvakrát Kelemen, Mikúš, Nuutinen i Puliš. V závere stredného dejstva mal možnosť na obrat útočník HC '05 Mlynarovič, no Rahm bol proti.

V tretej časti to skúšal najprv dvakrát domáci útočník Nuutinen spomedzi kruhov, na druhej strane zaujal prienik Dvorského. Obaja hokejisti sa nepresadili, no vyšlo to napokon v 44. minúte Mikúšovi. Dostal sa k nemu odrazený puk a šikovne po ľade prestrelil Gajana - 3:2. "Bryndziari" potom hrali presilovku a opäť sa mohol radovať z gólu Mikúš. Po jeho strele si totiž nešťastne tečoval puk za vlastného gólmana Cardwell – 4:2. Početnú výhodu na opačnej strane nevyužili "barani" a potom sa snažili znížiť ešte v dlhej hre bez brankára v šestici, dve šance mal Sukeľ, no Rahma sa mu pokoriť nepodarilo.