Primátori sú rozčarovaní, vo Zvolene budú testovať len jeden deň

Ďalšie mesto poukazuje na rozdielne čísla.

28. jan 2021 o 14:05 MOJ

ZVOLEN. Odberové miesta na bezplatné antigénové testovanie zabezpečí Zvolen aj tento víkend, tentoraz však budú otvorené len jeden deň.

Mesto totiž už odmieta robiť testovanie v takom rozsahu, v akom bolo uplynulý víkend.

„Zostavíme síce rovnaký počet tímov, no pracovať budú iba v sobotu,“ informovala primátorka Lenka Balkovičová.

„Nemienime viazať prepotrebné sily zdravotníkov na dlhší čas, ako je nutné. Rovnako nemienim zobrať ďalší celý víkend kolegom zo svojho tímu, ktorí opäť budú musieť siahnuť na dno svojich síl, aby sme všetko zvládli pripraviť,“ doplnila s tým, že ešte dnes spustia rezervačný systém.

Testovanie môžu využiť ľudia, ktorí oň majú záujem alebo z rôznych dôvodov potrebujú negatívny test.

Primátorka tiež prezradila, že ju od včera atakujú Zvolenčania a kým jedni hrozia, iní prosia. „Hrozia tí, ktorí sa cítia ukrivdení a nevidia dôvod prísť opäť na odberné miesta. Prosia zas tí, ktorí potrebujú negatívny certifikát, aby vôbec mohli nastúpiť do práce, no otestovať sa nemajú kde,“ objasnila.

„Nech urobíme akékoľvek rozhodnutie, časť ľudí bude spokojná a časť nie. A kritika sa pravdepodobne obráti proti nám, lebo je to veľmi jednoduché – vláda je ďaleko a primátor, hoc za situáciu nemôže, je priamo na dosah. Vláda s nami jedná vrcholne neférovo – jej predstaviteľom sme to odkázali a naďalej im to budeme pripomínať,“ dodala.

Rozdielne čísla

Primátor Krupiny Radoslav Vazan však tiež neskrýva rozčarovanie. Nesúhlasí ani s prezentovanými výsledkami o pozitivite jednotlivých okresov.

„Spolu so starostom Hontianskych Nemiec Jozefom Nemcom sme poctivo prepočítali údaje z posledného testovania za všetky obce aj mestá okresu. Výsledok za celý okres Krupina je 1,13 a nie 1,45 percenta, ako uviedli na tlačových besedách predstavitelia vlády,“ informoval Vazan.

„Po Bratislave, Kežmarku, Kysuckom Novom Meste, Dolnom Kubíne a iných mestách sú rozdielne prezentované aj údaje za okres Krupina,“ zdôraznil.

Do počítania, pripomenul Vazan, započítali aj výsledky z testovania v tamojších firmách aj z mobilného odborového miesta na námestí.

V Krupine budú v sobotu aj v nedeľu okrem mobilného odberového miesta na Svätotrojičnom námestí k dispozícii aj odberné tímy v kine Kultúra a v priestoroch Základnej školy E. M. Šoltésovej od 8.00 do 18.00 s hodinovou prestávkou o 12.00.