Zvolenčania potvrdili vedúcu pozíciu, Nitre nedali šancu (+ FOTO)

HKM Zvolen bodoval v ôsmom zápase po sebe.

22. jan 2021 o 21:15 TASR

HKM Zvolen – HK Nitra 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Góly: 11. Kolenič (Kubka, Hraško), 29. J. Mikúš (Zuzin, Meliško), 39. Tibenský (Kelemen, Stupka), 46. Kelemen (Betker), 58. R. Bondra (Kelemen, Kubka), 60. McPherson (Melancon) – 25. Marek Slovák (Finlay, Tvrdoň). Rozhodovali: J. Tvrdoň, Výleta – M. Orolin, Gegáň, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov

Zvolen: Rahm (54.-55. Trenčan) – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Jedlička, R. Bondra – Zuzin, J. Mikúš, McPherson – Nuutinen, M. Halama, Stupka – Kolenič, Tibenský, Marcinek

Nitra: Marinov – Š. Nemec, Mezei, Bodák, Švarný, Vitáloš, Ege, Hřebíček – Finlay, Marek Slovák, M. Tvrdoň – Hrnka, A. Kollár, Žitný – Holešinský (21. Fominych), Foget, Dauda – Múčka, J. Šiška, Minárik

Zvolenčania mohli ísť do vedenia už v 45. sekunde, Kelemen išiel z medzikružia sám na iba sedemnásťročného Marinova, ktorý mal seniorskú premiéru v bránke Nitry, ale neprekonal ho ani na dvakrát. Hostia potom nevyužili presilovku, v nej sa Finlay ocitol zoči–voči Rahmovi, no ani on nezmenil skóre. Podarilo sa to Koleničovi, obišiel bránku a z uhla prekvapil brankára Nitry, keď od jeho ramena putoval puk medzi žrde – 1:0. Nitrania v prvej tretine nevyužili ani druhú početnú výhodu a hoci sa snažili do prestávky o vyrovnanie, vyloženú šancu si nevypracovali. Navyše sa im zranil Holešinský.

Druhú tretinu začali lepšie hostia. Finlay zblízka Rahma neprekonal, no z vyrovnania sa po jeho prihrávke tešil Marek Slovák, ktorý v presilovke nezaváhal pred odkrytou bránkou. Po tomto góle Zvolenčania ožili. Už o pár sekúnd bol v šanci Kelemen a neskôr sa ani na trikrát pred Marinovom nepresadil Halama. Na opačnej strane v brejku neuspel Žitný. Stav sa zmenil v 29. minúte po peknej akcii "rytierov", keď Zuzin spoza bránky našiel pred ňou voľného a najmä pohotového Mikúša – 2:1. Nitra potom mohla opäť vyrovnať, Vitáloš mal dobrú možnosť z dvoch metrov a v presilovke ešte Foget. Následne už hýrili aktivitou domáci hokejisti, dobré príležitosti nevyužili McPherson, Zuzin a Jedlička. Presadil sa Tibenský z medzikružia, keď ho tam našiel Kelemen z rohu ihriska po boji o puk. Na prestávku sa išlo za stavu 3:1.

Aj tretiu dvadsaťminútovku začali "corgoni" aktivitou, dobrú možnosť mal Hrnka, Rahm bol pozorný. Skóre sa zmenilo znovu v prospech Zvolena, pretože v 46. minúte sa z pravej strany pretlačil cez Slováka až pred bránku Kelemen a jeho dôraz platil na Marinova – 4:1. Domáci potom nevyužili presilovku a veľkú šancu spálil po nej McPherson. Mrzieť ho to nemuselo, v 58. minúte po rýchlej akcii zvýšil na 5:1 z dorážky Bondra a 49 sekúnd pred klaksónom trafil pod hornú žrď McPherson – 6:1.