Detva v malom derby tesne prehrala s Bystricou

V tabuľke sú zverenci trénera Bokroša stále štvrtí.

22. jan 2021 o 21:01 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

HC 07 Detva - HC'05 Banská Bystrica 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 36. Rymsha (Ščurko, V. Fekiač) – 32. Faško-Rudáš (Dvorský, Ďatelinka), 62. Sukeľ (Tamáši). Rozhdovali: Žák, Šefčík - J. Konc ml, Beniač, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov

Detva: Lietava – Korím, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Ľalík, Rymsha, Bača, Masasrik – Cox, Čacho, Charbonneau – Sýkora, Valent, Downing – Ľupták, V. Fekiač, Ščurko – Žilka, Klíma, Askarov

B. Bystrica: Belányi – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Demo – Faško-Rudáš, Ihnačák, Sukeľ – Lamper, Mlynarovič, Vašaš – D'Aoust, Dvorský, Kriška – Vyhonský, Tamáši, Kabáč – Sloboda

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Majiteľ Detvy o prestupe Gašpara, derby so Zvolenom, ambíciách, či zlej finančnej situácii Čítajte

Domáci boli od úvodu o čosi aktívnejší, prvú šancu Belányi zmaril Askarovovi. Hostia mali blízko ku gólu v 14. minúte, no Dvorský trafil iba žrď. Detvania mali potom blízko ku gólu, ale presilovú hru nevyužili a v závere sa nepresadil ani Sýkora.

Domáci mali prvú veľkú šancu aj po začiatku druhej tretiny, ale Rymsha ich do vedenia neposlal. "Barani" potom tiež nevyužili presilovku, ale v 31. minúte ich poslal do vedenia Faško-Rudáš. Asistoval mu Dalibor Dvorský, čím sa vo veku 15 rokov, 7 mesiacov a 7 dní stal druhým najmladším bodujúcim hráčom v histórii extraligy. Hostia mohli potom zvýšiť náskok, ale svoje šance nevyužili. Mrzelo ich to o pár minút neskôr, pretože Rymsha svoju akciu zakončil presne a vyrovnal.

V tretej tretine mal ďalšiu šancu Lamper, ale Lietava zachránil domáci tím. Obe mužstvá potom pozorne bránili, žiadne z nich nechcelo urobiť chybu. Zápas dospel do predĺženia, v ktorom Sukeľ po 113 sekundách rozhodol o triumfe Bystričanov.