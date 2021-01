Celoplošné testovanie: Dve odberové miesta otvoria v Detve od štvrtka

Mesto chce posilniť víkendové testovanie.

20. jan 2021 o 20:24 TASR

DETVA. Mesto Detva zmenilo plány, dve odberné miesta pre vládou ohlásené skríningové testovanie otvorí už vo štvrtok (21. 1). TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja. Pôvodne plánovali všetky miesta otvoriť až počas najbližšieho víkendu.

Krízový štáb mesta rozhodol, že ešte viac posilní plánované víkendové celoplošné testovanie, ktoré bude v meste na ôsmich odberových miestach. "V dvoch z nich sa obyvatelia Detvy budú môcť otestovať antigénovými testami už vo štvrtok a v

piatok. Je to jedno odberové miesto v Dome kultúry A. Sládkoviča a jedno v Mestskom kultúrnom stredisku Chudobienec v historickej časti mesta. Vo štvrtok a v piatok budú otvorené od 8.00 do 18.00 h a následne cez víkend budú fungovať až do 20.00 h," zhrnula samospráva.

"Aby ľudia nemuseli dlho čakať na testovanie počas víkendu, najmä v takomto mrazivom počasí, rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety a otvoriť niektoré miesta o dva dni skôr," vysvetlil rozhodnutie primátor Detvy Ján Šufliarský.

Podľa hovorcu takto mesto zároveň pomôže mobilnému odberovému miestu pri Rescuemed na Záhradnej ulici v Detve, ktoré bežne funguje každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h. Cez víkend však bude v rovnakom režime ako ďalšie odberové miesta v meste.