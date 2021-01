Prehľad: Kde sa môžete dať otestovať

Ľudia môžu využiť aj testovacie miesta v blízkom okolí.

19. jan 2021 o 13:33 ROS, TASR

ZVOLEN. Testovať plánuje Zvolen cez víkend. Kde budú odberové miesta a koľko ich bude, ešte nie je známe. „Počet odberných miest a najmä odberných tímov bude závisieť od počtu zdravotníkov,“ informovala na sociálnej sieti primátorka Lenka Balkovičová.

Zdravotníkov ochotných pomôcť zároveň prosí, aby sa prihlásili. „Veľmi ich potrebujeme. Najmä lekárov či zubných lekárov, sestry a praktické sestry aj zdravotníkov v radoch profesionálnych vojakov a záchranárov,“ dodala.

Zvolen sa už dlho borí s nedostatkom zdravotníkov, aj odberné miesto pri nemocnici zvládajú zabezpečovať doslova na hrane kapacitných možností.

Zdravotníkov na skríningové testovanie počas najbližšieho víkendu hľadá aktuálne aj Banská Bystrica.

V Hriňovej pripravujú viac odberných miest. „Pracujeme na tom, aby sme vedeli sprístupniť najneskôr počas najbližšieho víkendu niekoľko odberných miest. Uvažujeme o piatich,“ povedal pre TASR primátor Hriňovej Stanislav Horník.

„Pracujeme tiež na tom, aby aspoň jedno odberové miesto bolo k dispozícii už v priebehu týždňa a tiež, aby aj po skríningovom plošnom testovaní v meste trvale fungovali odberné miesta aj počas ďalších mesiacov, kým nedôjde k preočkovaniu populácie a potlačeniu pandémie,“ doplnil.

Obyvatelia z južných oblastí okresu Krupina môžu využiť aj testovacie miesto v Šahách či vo Veľkom Krtíši.

Od 27. januára sa bude vyžadovať negatívny výsledok testu pri ceste do práce aj pri vychádzke do prírody či individuálnom športe. Ak si niekto nestihne urobiť test do 26. januára, môže ho absolvovať aj neskôr.

Súčasné antigénové testovacie miesta v mestách regiónu a v širšom okolí

Zvolen - Nemocnica Agel, Kuzmány náb. 28, pon – pia 10:00 - 14:00

- Nemocnica Agel, Kuzmány náb. 28, pon – pia 10:00 - 14:00 Sliač - Vojenská nemocnica, Mládežnícka 12, pon – pia 10:00 - 18:00

- Vojenská nemocnica, Mládežnícka 12, pon – pia 10:00 - 18:00 Detva - RC & T Detva, Záhradná ul. 857/3, pon – pia 8:00 - 16:00

- RC & T Detva, Záhradná ul. 857/3, pon – pia 8:00 - 16:00 Krupina – Mediform, Svätotrojičné námestie, pon – pia 8:00 - 16:00

– Mediform, Svätotrojičné námestie, pon – pia 8:00 - 16:00 Banská Bystrica - Fakultná NsP F. D. Roosevelta, parkovisko Mičinská cesta, pon – pia 8:00 - 11:00 a 11:30 - 16:00

- Fakultná NsP F. D. Roosevelta, parkovisko Mičinská cesta, pon – pia 8:00 - 11:00 a 11:30 - 16:00 Žiar nad Hronom - Červený kríž, Š. Moyzesa 46, pon – pia 9:00 - 13:00

- Červený kríž, Š. Moyzesa 46, pon – pia 9:00 - 13:00 Veľký Krtíš – RÚVZ, Banícka 679, pon – pia 13:00 - 15:30

– RÚVZ, Banícka 679, pon – pia 13:00 - 15:30 Veľký Krtíš, Všeobecná NsP, Nemocničná 456/1, pon – pia 10:00 - 18:00

Šahy – J. Kráľa 56 pri mestskej knižnici:

18. 1. - antigénové testovanie od 8.00 – 16.00

19. – 21. 1. - PCR testovanie od 7.00 – 8.00 (8.30), potom pokračuje antigénové testovanie do 16.00

22. 1. - antigénové testovanie od 8.00 - 16,00