V kuchyni mu to veľmi nejde, na trati mu vyhovujú ťažké podmienky

Hosťom v rubrike Športové naj bol úspešný cyklista Martin Haring.

19. jan 2021 o 9:26 Michal Vall

ZVOLEN. Zvolenský rodák, žijúci v Sielnici a pretekajúci za VŠC Dukla Banská Bystrica, Martin Haring je univerzálny cyklista, slovenský reprezentant a šampión. Presne na Vianoce oslávil 34. narodeniny.

Najlepší slovenský cyklokrosár posledných rokov a jeden z najlepších pretekárov MTB cross country zároveň patrí medzi najlepších vrchárov.

Šesťnásobný majster SR v cyklokrose (v roku 2016 získal 15. miesto na ME), aktuálny majster SR v MTB cross country i maratóne, reprezentant SR v cyklokrose i v MTB, je aktuálne 25. najlepší jazdec sveta v cross country. Toto si o Martinovi Haringovi prečítate na webovej stránke jeho klubu.

Ako sa ďalej pri jeho mene uvádza, výrazným podielom prispel v kvalifikačnom procese o miestenky pre Slovensko na OH v Riu v disciplíne cross-country, ktorej sa venoval prvú polovicu sezóny 2016.

V disciplínach cross country aj na ceste bol prvým náhradníkom na OH v Riu. Aj pre nové kvalifikačné obdobie je slovenskou jednotkou vo vyjazďovaní bodov na OH v Tokiu, čo potvrdil aj obhajobou titulu majstra SR v XCO a suverénne najlepšími výsledkami na UCI pretekoch spomedzi slovenských jazdcov. Umiestnenia zbiera aj v cestnej cyklistike.

Najväčší úspech

Určite najkrajšie spomienky mám na preteky Okolo Slovenska z roku 2018, keď som získal dres v bodovacej súťaži. Bol to vtedy silne obsadený ročník s tímami z World Tour a toto bolo dosť veľké prekvapenie, a najmä doma. Celkovo vtedy vyhral súčasný majster sveta Julian Alaphilippe.

Z MTB to bude tohtoročný výsledok na majstrovstvách sveta v horskej cyklistike v rakúskom Leogangu. Bolo to síce 25. miesto, ale je to najlepší alebo jeden z najlepších výsledkov v ére samostatnosti Slovenska.

Najväčší trapas

Šport si v konečnom dôsledku spájam s príjemnými pocitmi, takže na toto naozaj neviem odpovedať, aj keď dlho rozmýšľam. Určite niekde niečo bolo, ale bude už z toho skôr nejaká veselá spomienka.

Najlepší ťah, finta, zákrok, úder?

Nazval by som to v cyklistike skôr, že čo mi najviac vyhovuje, prípadne v čom sa cítim najsilnejší. V horskej cyklistike mi sedia profilovo náročné trate, prípadne čím ťažšie podmienky, ako napríklad blato, tým lepšie.