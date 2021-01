Inšpekcia udelila Hriňovskej mliekarni doteraz najvyššiu pokutu

Spoločnosť podľa inšpekcie vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd. Mliekareň sa odvolá.

18. jan 2021 o 12:30 SITA, Ľubica Mojžišová

Aktualizované o stanovisko Hriňovskej mliekarne.

HRIŇOVÁ. Slovenská inšpekcia životného prostredia vyrubila spoločnosti Koliba - Hriňovská mliekareň v Hriňovej pokutu 135 000 eur za mimoriadne zhoršenie vôd, ktoré spôsobila na vodnom toku Slatina vlani 23. augusta.

Ide doteraz o najvyššiu pokutu udelenú SIŽP za mimoriadne zhoršenie vôd Slatiny.

Rozhodnutie z 28. decembra 2020 o uložení pokuty bolo spoločnosti doručené 12. januára 2021 a zatiaľ nie je právoplatné. Účastník konania má právo v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote podať odvolanie. Inšpekcia o tom informovala v pondelok.



Spoločnosť Koliba spôsobila mimoriadne zhoršenie vôd tým, že vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd. Použila na to kanalizáciu, ktorá bola určená na odčerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina. Namiesto dažďovej vody však počas kontroly vytekala z výpustného objektu biela, po mlieku zapáchajúca tekutina.

Pracovníčky inšpekcie počas kontroly za asistencie polície odobrali vzorky vody z drenážnej šachty certifikovaným odberovým zariadením do sterilizovaných sklenených nádob. Polícia z celej akcie vyhotovila foto a videodokumentáciu. Vo vzorkách vody, ktoré testovalo akreditované laboratórium vodohospodárskeho podniku, zistili mnohonásobne prekročené limitné hodnoty znečistenia.

Inšpekcia okamžite nariadila pôvodcovi zabrániť ďalšiemu vypúšťaniu nevyčistených priemyselných odpadových vôd do vodného toku a predložiť monitoring celej kanalizácie areálu mliekarne na prešetrenie. Zistila tiež, že pôvodca havárie nemá schválený havarijný plán.



V komplexe Hriňovskej mliekarne vystupuje aj druhý podnikateľský subjekt, spoločnosť JT - Partner, ktorá prevádzkuje čistiareň odpadových vôd z mliekarenskej výroby. Inšpekcia momentálne vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor aj v čistiarni odpadových vôd, z ktorej sa do rieky Slatina má dostávať nebezpečná látka.

Voda bez života

Už pri vizuálnej kontrole počas miestnej ohliadky vykonanej 19. augusta 2020 bolo podľa inšpekcie zistené, že v okolí výpustného objektu ČOV je vodné prostredie značne fyzikálne–chemicky ovplyvnené. Nenachádzali sa tam žiadne riečne usadeniny, riasy a ani iné žijúce vodné organizmy. V okolí výpustného objektu sa šíril výrazný pach po chemikáliách.

Inšpekcia operatívne odobrala tri vzorky vôd, ktoré ukázali prítomnosť látky NN-Dimetyltetradecylamín, ktorá je nebezpečná pre životné prostredie. Analýzu vzoriek vykonalo Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Nitre.

„Slovenská inšpekcia životného prostredia za ostatné roky riešila znečistenie na rieke Slatina niekoľkokrát a aj uložila viacero pokút, no stav sa nikdy zásadne nezmenil. Verím, že toto rozhodnutie prispeje k postupnému zlepšeniu situácie a ochrane vodného toku Slatina,“ povedal generálny riaditeľ inšpekcie Ján Jenčo.

Mliekareň sa odvolá

Hriňovská mliekareň hovorí, že medializované neprávoplatné rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia vníma ako potvrdenie toho, že v tomto prípade nejde o snahu dosiahnuť nápravu stavu, ale o poškodenie ich spoločnosti.

„Dokazuje to aj drakonická výška pokuty v čase pandémie v porovnaní so škodou, ktorú sme podľa tvrdení inšpekcie spôsobili, či mohli spôsobiť,“ píše spoločnosť v stanovisku.

Voči rozhodnutiu o pokute sa v zákonnej lehote odvolá, pretože tvrdenia inšpekcie sa podľa nej neopierajú o objektívny stav, zistenia sú prezentované tendenčne a výška pokuty absolútne nereflektuje postoj spoločnosti k problému a nápravným opatreniam, ktoré urobili.

„Hriňovská mliekareň je moderná firma, ktorá pôsobí v regióne Podpoľania už od roku 1993 a veľmi citlivo vníma ekológiu. Sami tu žijeme a žijú tu i naše deti. Faktom je, že v nedeľu 23. 8. 2020 prišlo pre upchatie jednej z kanalizačných rúr k pretečeniu znečistenej vody do drenážnej šachty, ktorá slúži na reguláciu stavu

podzemnej vody. Tento incident nám bol vytknutý pracovníčkou SIŽP a okamžite bol presmerovaný tok odpadných vôd cez čistiareň a ihneď sa situácia napravila a začali sa riešiť ďalšie kroky,“ vysvetľuje spoločnosť.

Zamestnávajú 200 ľudí

„Už na ďalší deň sme začali s čistením kanalizácie a s ďalšími opatreniami, aby k podobnej udalosti už nedošlo. To konštatuje aj samotná inšpekcia, kde sme splnili všetky požiadavky, ktoré nám boli kladené a prijali sme aj opatrenia nad rámec

ich požiadaviek,“ podotýka mliekareň s tým, že v blízkej dobe plánuje investície do monitoringu povrchových vôd a programy pre ochranu a zveľaďovanie rieky Slatina.

„Vnímame viacero pochybení na strane SIŽP a neprofesionálny prístup, ktorý podľa nášho názoru nesmeroval k náprave skutkového stavu, ale k snahe čo najviac poškodiť našu spoločnosť.

Aj preto podáme v krátkej dobe voči rozhodnutiu odvolanie a zároveň budeme prezentovať verejnosti aj skutočný stav

toho, ako k udalosti prišlo a aké riešenia sme prijali. Je nám ľúto každej chyby, ktorá spôsobí, alebo potenciálne môže spôsobiť znečistenie životného prostredia. Za takmer 30 rokov fungovania sme dokázali v našom regióne, že nám na ňom záleží. Dávame prácu viac ako 200 ľuďom a ďalším stovkám u našich dodávateľov.

Nemôžeme byť obeťou úradníckej svojvôle a akceptovať pokutu, ktorá je vyššia, než akú kedy udelila inšpekcia pri skutočných ekologických haváriách, či úmyselných poškodzovaniach životného prostredia,“ píše vedenie mliekarne v stanovisku.