Rapčan ostáva v MFK Zvolen, otázkou je dokedy. Ako to vyzerá s posilami?

Zmapovali sme aktuálnu situáciu v klube MFK Zvolen.

15. jan 2021 o 13:58 Stanislav Černák

ZVOLEN. V aktuálnej situácii je veruže úplne vo hviezdach, ako to bude s jarným štartom nižších futbalových súťaží. A aj keď na Slovensku platí prísnejší lockdown, neznamená to, že sa vo futbalovom svete regionálnych súťaží nič nedeje. Teda, aspoň by sa diať malo.

V novembri sme vyspovedali Jakuba Rapčana, ktorý mal byť na poste riaditeľa klubu záchrancom potápajúcej sa lode menom MFK Zvolen. Začal prakticky od nuly, a ako sám prezradil, bojovať musel aj s inými nežiadúcimi vplyvmi.

Približne pred dvoma mesiacmi bolo podľa jeho slov vyrovnaných 70 percent starých „hriechov“. Navyše, nebolo vôbec isté, či bude ambiciózny manažér pokračovať v MFK Zvolen aj v roku 2021.

Rapčan pokračuje vo funkcii, a čo tréner Luknár?

„Momentálne som stále v klube. Časový horizont môjho zotrvania nebudem špecifikovať. Aktuálne som však stále tu a robím všetko preto, aby bol klub v prípade môjho odchodu pripravený po všetkých stránkach na bezproblémové odovzdanie do rúk prípadného nástupcu,“ zareagoval Jakub Rapčan na náš dotaz, či je stále riaditeľom MFK Zvolen.

Aj tréner A-mužstva Lukáš Luknár, ktorý prišiel pod Pustý hrad v septembri, bol dohodnutý s klubom do konca roka 2020. Na to, aby si kabína začala osvojovať jeho „rukopis“ a práca, ktorú s chalanmi odvádza sa začala prejavovať aj na ihrisku, to je veľmi krátky čas.