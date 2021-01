Húska sa do prvého tímu Rangers nepresadil, putuje na farmu

Slovenský brankár bude obliekať dres Hartfordu.

13. jan 2021 o 20:34 (sč)

NEW YORK. Na farmu putuje zvolenský rodák brankár Adam Húska, ktorého vedenie New Yorku Rangers v závere kempu poslalo do tímu AHL Hartford Wolf Pack.

„Jazdci“ vsadili na brankársku dvojicu Alexandar Georgiev - Igor Šesťorkin, v taxi tíme bude ako tretí brankár pripravený Keith Kinkaid.

Dvadsaťtriročný Húska obliekal v tejto sezóne dres materského HKM Zvolen, za ktorý odchytal v najvyššej slovenskej súťaži tri stretnutia.

Pokračovať bude v Hartforde, kde pôsobil už v uplynulých dvoch sezónach, v tej minulej si pripísal v AHL 28 štartov, pričom mal úspešnosť zásahov 89,4 percenta a priemer 3,03 inkasovaného gólu na zápas.