Kraj hľadá využitie pre bývalý školský internát

Zničená je tiež budova niekdajšej jedálne.

13. jan 2021 o 18:09 TASR

DETVA. Zatiaľ nie je známe, čo bude s budovou bývalého školského internátu v Detve. Jedna z troch budov, ktoré sú súčasťou areálu detvianskych stredných škôl, už dlhšie nie je v prevádzke.

"Hľadáme vhodný model na jej ďalšie využitie. Podmienkou však je, že takýto model sa bude sám financovať a nezaťaží rozpočet kraja. Sme prístupní aj prípadnej výmene za iné objekty vo vlastníctve kraja," uviedla pre TASR hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.

Podpredseda BBSK Roman Malatinec pre TASR povedal, že majiteľom internátu je súkromná firma. "Vstúpili sme s nimi do debaty, internát by mohla využiť nielen Spojená škola v Detve, ktorá je blízko," spomenul s tým, že priestory by mohli mať rôzne využitie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slúžiť by mohli ako domov sociálnych služieb, denný stacionár pre choré deti, chránené bývanie a mohla by tam byť aj turistická ubytovňa.

"Ubytovacie kapacity v Detve nie sú dobré, sú minimálne. Napríklad aj investor nového priemyselného parku máva v Detve technikov z Nemecka a sú ubytovaní na viacerých miestach. Ak aj prídu pracovníci z blízkych okresov do priemyselného parku, mali by kde bývať," poznamenal.

Ako dodal, poschodová budova by sa dala využiť aj počas turistickej sezóny ako ubytovňa. Mohli by v nej bývať aj účinkujúci, ktorí každý rok prichádzajú na Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.

"Je to investícia, ktorá by si časom na seba zarobila. Musí tam byť plán, aby zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja povedalo áno a mohlo vyčleniť zdroje," vysvetlil. Možnosťou by tiež mohlo podľa neho byť, že by kraj budovu odkúpil, zobral na jej obnovu úver a splácal by ju z nájomných zmlúv.

Chátra aj jedáleň

Ďalšou chátrajúcou a zničenou budovou blízko internátu je bývalá jedáleň. V minulosti veľká miestnosť slúžila nielen pre stravovanie študentov stredných škôl. Organizovali v nej spoločenské akcie, svadby či kary. Tvorili ju priestranná kuchyňa a rozsiahly priestor pre stoly i tancovanie.

"Jedáleň je prebytočný majetok BBSK, budeme ho ponúkať širokej verejnosti. Chceme hľadať správcov, ak by predložil podnikateľský plán, môžeme ju dať do dlhodobého prenájmu," skonštatoval Malatinec.

Podľa hovorkyne BBSK v majetku kraja je viac ako 100 nevyužívaných budov, ktoré sú v rôznom technickom stave. "Cieľom je nájsť týmto budovám, aj v spolupráci s firmami a ľuďmi v regióne, postupne nové využitie. Ukončená bola pasportizácia nehnuteľného majetku kraja, ktorá poskytuje komplexný prehľad o nevyužívaných budovách a ich technickom stave," doplnila.

"Na jej základe budú postupne vytypované objekty, ktoré budú ponúknuté do prenájmu či využiteľné na ďalšie rozvojové zámery kraja. Toto sa týka aj budovy bývalej jedálne v Detve," ukončila Štepáneková.