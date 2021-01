Nie je nič krajšie ako reprezentovať svoju krajinu, hovorí talentovaná futbalistka

V budúcnosti by rada pôsobila v zahraničnom veľkoklube a zahrala si Ligu majstrov. Športové naj Laury Bielikovej.

12. jan 2021 o 11:02 Stanislav Černák

ZVOLEN. O Zvolenčanke Laure Bielikovej sa odborníci vyjadrujú ako o veľkom futbalovom talente. Nečudo. Čoskoro 21-ročná hráčka je členkou slovenskej ženskej reprezentácie, hráva najvyššiu českú súťaž za 1. FC Slovácko.

Odmalička bola športový typ

Veľký talent slovenského ženského futbalu sa dostal k futbalu už v piatich rokoch.

„Bolo to znenazdajky. Môj starší brat išiel na tréning s rodičmi a ja som išla s nimi. Potom som chodila na tréningy s nimi stále. Jeden deň som povedala ocinovi, že by som si chcela skúsiť zahrať aj ja. Otec sa spýtal trénera, či s tým nebude problém, a vtedy to všetko začalo,“ zaspomínala si Laura Bieliková exkluzívne pre týždenník MY na svoje úplné začiatky.

„Ani sama neviem vysvetliť, čo ma na futbale tak dostalo, ale páčilo sa mi, čo sa tam robí. Odmalička som bola športový typ a chcela som sa naučiť úplne všetko. A futbal do toho prišiel tiež,“ pouvažovala Bieliková.

Od svojich piatich rokov teda trénovala v prípravke Zvolena, kde vydržala až do svojich 14 rokov. „Snažila som sa byť vo Zvolene najdlhšie, ako sa dalo,“ doplnila mladá futbalistka.

Počas posledných dvoch rokov jej pôsobenia pod Pustým hradom, keď mala 13 a 14 rokov, mala striedavý štart za ženy Seliec, dnešná Dukla Banská Bystrica.

Po skončení základnej školy musela, pochopiteľne, skončiť aj s chlapčenským futbalom.

Laura Bieliková čoskoro oslávi 21. narodeniny. (zdroj: archív L. Bielikovej)

Ozvalo sa jej Slovácko

„Jeden víkend sme hrali s chalanmi na turnaji v Trenčíne. Tam ma kontaktovali, či by som nechcela prísť na skúšku do českého tímu 1. FC Slovácko. Dala som kontakt na mojich rodičov. Hneď v ten večer nám telefonovali. Zavolali ma na turnaj a potom ďalej aj na týždňovú skúšku k nim do Uherského Hradišťa. Boli so mnou spokojní. Dohodli sme sa, že keď skončím základnú školu, pôjdem hrať na Moravu, a tak to je doteraz,“ prezradila viac o svojich začiatkoch v českej lige.

Rekonvalescencia po ťažkom zranení

Laura sa momentálne stále zotavuje z vážneho zranenia z vlaňajšieho júla. Bieliková mala roztrhnutý predný krížny väz, meniskus a zadný väz. Robili jej plastiku krížneho väzu a vnútorného menisku.

„Moja rekonvalescencia postupuje presne podľa plánov, ktoré mi stanovili doktori. Od začiatku po operácii sa o mňa starajú profesionálni fyzioterapeuti a tréner Roman Kubš, ktorý pracuje na mojom najskoršom návrate na trávniky. Pracujeme na tom, aby koleno bolo pripravené na 200 percent a, samozrejme, robíme aj na zlepšení mojich ďalších nedostatkov,“ netajila sympatická bojovníčka.

Laure nechýba optimizmus, čo je istotne základom pre jej skorý návrat na futbalové trávniky. „Verím, že čoskoro budem zase na ihrisku,“ dodala s úsmevom.

Laura Bieliková čoskoro oslávi 21. narodeniny a pri tej príležitosti sme ju pozvali do našej rubriky Športové naj.

Bieliková (vľavo) počas zápasu najvyššej ženskej súťaže v Česku. (zdroj: Pavel Jiřík)

Najväčší úspech

Všetko, čo som dosiahla s mojím tímom, je pre mňa úspechom, ale taký najväčší osobný úspech je to, že od svojich štrnástich rokov pôsobím v reprezentácii Slovenska.

Prešla som všetkými kategóriami, bola som nominovaná už aj do A tímu žien, čo je pre mňa snom, odkedy hrám futbal, pretože nič nie je krajšie, ako reprezentovať svoju krajinu.

Najväčší trapas

(smiech) Myslím, že ich bolo už veľa, keďže ja som taký klasicky „šťastkár“, ale ten, na ktorý si vždy spomeniem, je práve z môjho prvého zápasu.