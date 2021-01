Podkonický kraľuje rebríčku najmladších hráčov v extralige už viac ako 25 rokov

ZVOLEN. V 29. kole najvyššej hokejovej súťaže sa v zápase Banskej Bystrice s Novými Zámkami predstavil v drese Banskej bystrice mladučký hokejista Dalibor Dvorský. Center „Baranov“ sa stal vo veku 15 rokov, 6 mesiacov a 24 dní druhým najmladším debutantom v extralige.

Prvenstvo drží už neuveriteľných 27 sezón Zvolenčan Andrej Podkonický. V súčasnosti 42-ročný šéftréner mládeže HKM Zvolen a asistent trénera Petra Oremusa pri A-mužstve Zvolena, nastúpil v sezóne 1993/1994 na zápas najvyššej súťaže vo veku 15 rokov, 4 mesiace a 19 dní.

V Top 10 najmladších hráčov v extralige figuruje na 6. mieste ešte aj iný odchovanec HKM Zvolen – člen súčasného kádra trénera Oremusa, obranca Michal Ivan, ktorý v sezóne 2015/2016 sa predstavil v najvyššej slovenskej súťaži vo veku 15 rokov, 10 mesiacov a 14 dní.

