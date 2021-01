Prvá fáza obnovy je ukončená, zastávky MHD sa vracajú na pôvodné miesto

Nová dlažba má aj vodiacu líniu pre zrakovo postihnutých.

8. jan 2021 o 11:50 MOJ

ZVOLEN. Prvá fáza obnovy predstaničného námestia je ukončená. Zastávky MHD sa vracajú na pôvodné miesto.

Súčasťou rekonštrukčných prác sú z pochopiteľných dôvodov aj zmeny v doprave. Cestujúci od októbra využívajú dočasné zastávky MHD v priestore parkoviska, kam sa kvôli výstavbe presunuli spred budovy železničnej stanice. Dôvodom bola rekonštrukcia príjazdového pruhu pre autobusy.

Na linky MHD číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 14, smerujúce na sídliská Sekier, Zlatý potok a Podborová, sa však bude od pondelka nastupovať opäť priamo pred budovou železničnej stanice. Presne tak, ako boli cestujúci roky zvyknutí.

„Dlažba autobusového pruhu už bola vypadaná, cesta plná výtlkov. S dodávateľom sme sa teda dohodli, že toto miesto zrekonštruuje ako prvé. Dnes je už autobusový pruh nanovo vydláždený a rovnako aj okolie zastávok MHD,“ hovorí vedúca odboru výstavby zvolenskej radnice Soňa Chrastinová.

Farebná dlažba podľa nej dodáva priestoru nielen na kráse, no mala by prispieť aj k väčšej bezpečnosti. Časť z nej predstavuje tzv. vodiacu dlažbu, ktorá napomáha ľuďom so zrakovým postihnutím pri pohybe priestorom.

„Čo sa týka ďalších otázok bezpečnosti, za zmienku stojí aj to, že autobusy MHD už nebudú prechádzať cez parkovisko, čím sa zníži riziko kolízie medzi nimi a osobnými autami, prípadne chodcami,“ uvádza hlavný architekt mesta Peter Kašša.

Dodáva, že súčasťou prác v prvej fáze obnovy predstaničného námestia bolo aj vybudovanie úplne nového príjazdu pre autobusy MHD. Tie budú po novom schádzať k zastávkam priamo zo štvorprúdovej cesty.

Bezpečnosti celého priestoru napomáha aj nové umiestnenie priechodu pre chodcov. „Tiež je bezbariérový a opatrený vodiacou dlažbou pre zrakovo znevýhodnených jednotlivcov,“ uvádza ďalej hlavný architekt.

Podľa plánu ho presunuli priamo pred vchod do budovy železničnej stanice, čím do nej cestujúcich privádza bez nutnosti prechádzať okolitým priestorom. Obzvlášť dôležité je to v súčasnosti, keď je okolie stanice stále staveniskom. Cestujúci by tak mali byť obozretní.

„Teším sa, že sa nám podarilo úspešne dovŕšiť niektoré práce na obnove predstaničného námestia. Nasledovať bude vydláždenie plôch pred budovou železničnej stanice, úprava zelene, vybudovanie cyklistického chodníka a tiež dlho očakávané prestrešenie medokýša,“ podotýka primátorka Lenka Balkovičová.