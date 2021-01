Pekný darček trénerovi Oremusovi k 600. zápasu, derby opäť vyhral Zvolen

Prvý gól Marca Halamu v sezóne bol zároveň víťazný.

6. jan 2021 o 20:07 TASR

HC'05 Banská Bystrica – HKM Zvolen 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Góly: 43. Mistele (Faško-Rudáš, Tamáši) - 22. McPherson (z trest. strieľania), 47. M. Halama (Nuutinen, Zuzin), 59. Zuzin (Puliš, R. Bondra). Rozhodovali: J. Tvrdoň, M. Valach – Kacej, Vyšný, vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, zmeny: 50. bez Mareka Slobodu - 25. Kolenič za McPhersona, bez divákov.

B. Bystrica: Belányi – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Žiak, Ďatelinka, Demo, Petrinec, Ganz – Faško-Rudáš, Tamáši, Mistele – Marek Sloboda, D'Aoust, J. Sukeľ – Kriška, Výhonský, Kabáč – Vybíral, Melcher

Zvolen: Trenčan – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Puliš, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Zuzin, McPherson – Kelemen, M. Halama, Stupka – Marcinek, Tibenský, Chlepčok

Banskobystričania posilnení o obrancu Cardwella nastúpili vo Zvolene oficiálne v pozícii domáceho tímu, no iba s necelými štyrmi formáciami sa pomaly rozbiehali. V štvrtej minúte čelili šanci McPhersona po rýchlej útočnej akcii, zaskvel a Belányi. Potom sa viac bojovalo, oba tímy málo strieľali, chýbali šance. Až v trinástej minúte Mistele dobre preveril z ľavého kruhu gólmana HKM Trenčana. Hokejisti spod Urpína nevyužili ani presilovku, v nej bol veľmi nebezpečný teč Tamášiho i strela Vybírala spomedzi kruhov. Stav sa však nemenil.

Úvod stredného dejstva vyšiel Zvolenčanom, pretože McPherson prešiel veľmi rýchlo po strane za obranu súpera, Demo zatiahol záchrannú brzdu a nasledovalo trestné strieľanie. Sám faulovaný hráč, hoci nepríjemne narazil do mantinelu, sa po malom ošetrení postavil na exekúciu tejto situácie a využil ju, na Belányiho platil bekhendový blafák – 0:1. Po tomto góle zdravotne indisponovaný McPherson už do hry nezasiahol a nahradil ho Kolenič. Bystričania sa snažili v ďalších minútach vyrovnať, ale mali iba jednu výraznú možnosť z prečíslenia po strele Faška-Rudáša z pravej strany a dorýžke Misteleho, proti bol Trenčan. Viac šancí mali 'rytieri' spod Pustého hradu. Konkrétne M. Halama z medzikružia, voľný Jedlička z dvoch metrov, Stupka v nájazde a Tibenský v oslabení sám pred Belányim, ten fantasticky podržal tím, hoci mu pomohla i horná žŕdka. Banskobystrickí hokejisti nevyužili počas dvoch tretín až tri presilovky, nezahrali ich dobre.

Prvú početnú výhodu v stretnutí na rozhraní druhej a tretej tretiny nevyužil ani Zvolen a pykal za to, pretože na papieri domácemu tímu vyšla rýchla akcia s pohotovou koncovkou Misteleho, keď Trenčanovi napokon prepadol puk do bránky – 1:1. HKM potom hralo 80 sekúnd v pätici proti trom a sprvu sa hráči spod Urpína dobre bránili, no po oddychovom čase svojho trénera Chudého kapitulovali. Puk sa od žŕdky dostal k Halamovi a ten zblízka nezaváhal – 1:2. Vyrovnávajúci zásah mal následne na hokejke J. Sukeľ, ocitol sa znenazdajky zoči – voči brankárovi po chybe súpera, no touto príležitosťou pohrdol. V závere Banskobystričania prehrali súboj za vlastnou bránkou na zadnom mantineli a v 59. minúte sa presadil ešte úplne voľný Zuzin pred odkrytou bránkou Belányiho.

Hlasy trénerov

Miroslav Chudý, tréner Banskej Bystrice: „Zápas sme si poctivo odrobili. Rozhodla presilová hra súpera piatich proti trom. Chýbali nám dve sekundy, aby sme to udržali. To podľa mňa rozhodlo. Inak sme hrali dobre, poctivo, najmä v defenzíve a čakali sme, čo nám súper ponúkne. Ten nám napokon ponúkol niekoľko šancí, no úspešne sme zrealizovali iba jednu. Tretiu tretinu sme hrali už na tri lajny, hráči siahli na dno svojich síl, hrali poctivý hokej, no kvalita bola na strane Zvolena.“

Peter Oremus, tréner Zvolena: „Potešila ma agresivita môjho mužstva, boli sme dostatočne aktívni i korčuliarsky na tom lepšie. Banská Bystrica však odohrala výborný zápas. Bol to kvalitný derby duel. Súper bol taktiež agresívny. Víťazstvo ma i preto teší. Posúva nás dopredu. Bol to môj 600-tý zápas na lavičke, takže som rád, že ma hráči týmto víťazstvom takto potešili. Verím, že zranenie McPhersona nebude vážne a príde z nemocnice v poriadku.“