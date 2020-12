Najskôr strieľali góly Zvolenčania, Bystrica dokázala vyrovnať. Derby rozhodlo až predĺženie

HKM Zvolen uspel aj v treťom derby sezóny.

28. dec 2020 o 21:14 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

HKM Zvolen – HC '05 Banská Bystrica 5:4 pp (3:0, 1:4, 0:0 – 1:0)

Góly: 4. J. Mikúš (Puliš, R. Bondra), 15. Kelemen (Kubka, Stupka), 20. Nuutinen (Melancon, Zuzin), 30. Kelemen (Puliš. J. Mikúš), 61. Betker (Kelemen, Nuutinen) – 26. J. Sukeľ, 29. Faško-Rudáš (Lamper, Žiak), 32. Kabáč (Breton), 39. Faško-Rudáš (Tamáši, Lamper). Rozhodovali: Baluška, Žák – J. Konc ml., D. Konc ml., vylúčení na 2 min: 4:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Zvolen: Rahm – Hraško, Betker, Melancon, Ivan, Kotvan, Kubka, Meliško – Puliš, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Helewka, Zuzin – Stupka, Tibenský, Kelemen – Chlepčok, Gubančok, Marcinek

B. Bystrica: Belányi – Žiak, Ďatelinka, Breton, Crevier-Morin, Petrinec, Demo – Lamper, D'Aoust, J. Sukeľ – Faško-Rudáš, Winquist, Mistele – Marek Sloboda, Tamáši, Kabáč – Vybíral, O. Giertl, Vyhonský

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Nová posila HKM Zvolen: Moja priorita je dostať zo seba to najlepšie Čítajte

Zvolenčania posilnení o obrancu Kotvana s reprezentačnými skúsenosťami lepšie zvládli prvú tretinu. No úvodnú šancu mali Bystričania, Winguist neuspel pred Rahmom v prvej minúte, v druhej rovnakú situáciu nezvládol na opačnej strane Tibenský. Stav sa napokon menil v štvrtej minúte po prieniku Bondru, keď sa z dorážky presadil Mikúš – 1:0. Po nevyužitej presilovke hostí mohlo byť v desiatej minúte 2:0, avšak Stupka strieľal zblízka do žŕdky. Domáci taktiež nevyužili presilovku, no mrzieť ich to príliš nemuselo, pretože v 15. minúte Kubka pálil od modrej a ujal sa teč Kelemena. Mikúš potom mohol z prečíslenia pridať ďalší presný zásah, ak by nemieril vedľa bránky. Zvolen však do prestávky stihol pridať tretí gól, konkrétne osem sekúnd pred klaksónom po krížnej prihrávke Melancona cez celé pásmo presne mieril voľný Nuutinen – 3:0.

V druhej tretine Banskobystričania zvýšili aktivitu, ale mohli pykať z rýchlych kontier súpera, po jednej takej neuspel pred Belányim Kelemen. Hokejistom spod Urpína to vyšlo v 26. minúte, do útočnej tretiny sa predral Jakub Sukeľ a z medzikružia spoza hráča precízne vystrelil – 3:1. Zníženie na 3:2 privodil v presilovke Faško-Rudáš z kruhu, keď predtým po strele Žiaka zvonila žŕdka na bránke Rahma. Domáci odpovedali rovnako v presilovke, z dvoch metrov sa presadil pohotový Kelemen – 4:2. Hostia sa nepoddávali a znovu dokázali znížiť- Po dravom prieniku Bretona a jeho strele zamietol puk pred bránkoviskom Kabáč – 4:3. Zvolenčanov potom mohli mrzieť dve nevyužité presilovky v rade, v nich mali dobré príležitosti najmä Kelemen a Nuutinen. Prišiel trest, v 39. minúte vyrovnal na 4:4 z prečíslenia po prihrávke Tamášiho Faško-Rudáš.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Daniel Babka o bohatej kariére, tituloch, pôsobení vo Zvolene, či korupcii v extralige Čítajte

V tretej tretine sa snažili predovšetkým domáci prikloniť misku váh na svoju stranu piatym gólom, no sprvu chýbala vyložená šanca. Strely Puliša a Nuutinena Belányi pokryl, pozorný bol aj pri teči Kelemena. Až v 47. minúte sa ocitol v tutovke Mikúš, no trestuhodne netrafil odkrytú bránku. Neskôr mal podobnú možnosť Bondra, no ani on nemenil skóre. Mrzieť potom mohla Puliša strela z prečíslenia päť minút pred koncom tohto dejstva, keď sa opäť predviedol skvelý gólman HC '05. Bystričania hrali dobre v obrane a odmenou im bolo predĺženie, v ňom však rýchlo inkasovali, pretože Kelemen sa predral dopredu, vystrelil a Betker pred odkrytou svätyňou nezaváhal – 5:4.

Hlasy po zápase

Peter Oremus, tréner Zvolena: „Prvá tretina bola dobrá, mali sme v nej tlak, nechýbala agresivita. V tej druhej sa dostavil výpadok a súper sa na nás dotiahol. Je to ponaučenie pre mužstvo. Zápas musí odmakať celých 60 minút, ak chce byť úspešné za tri body. Aj dva nás však tešia, bolo to derby, dali sme napokon víťazný gól v predĺžení, za čo sme radi. Dvadsaťminútový výpadok si už do budúcna nemôžeme dovoliť, ten nás mrzí."

Miroslav Chudý, tréner Banskej Bystrice: "S bodom sme spokojní. V prvej tretine sme predviedli naivný hokej, súper nás za to vytrestal. V druhej tretine sme sa viac zorganizovali, niečo sme si pred ňou povedali v šatni a odzrkadlilo sa to. Vyrovnali sme na 4:4. V tretej už žiadne mužstvo predovšetkým nechcelo inkasovať, hralo sa tak o víťazný gól. V predĺžení sme ho inkasovali napokon my po taktickom nezvládnutí. Myslím si, že Zvolen bol o ten jeden bod lepší."

Miloš Kelemen, strelec dvoch gólov Zvolena: „Mrzí nás strata bodu, mali sme to dobre rozohrané. Po prvej tretine sme viedli 3:0, no neviem povedať, čo sa s nami potom stalo. Akoby sme prestali hrať v druhej tretine. Nedali sme góly a súper to využil. Vyhrali sme napokon po predĺžení, aj to sa ráta, dva body tiež. Mňa tešia taktiež moje body, góly, som rád, že som prispel k výhre, len škoda, že to nie je výhra za tri body."