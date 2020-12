Continental chce testovať na covid vo svojich priestoroch

Testovanie plánuje začiatkom januára.

28. dec 2020 o 19:16 TASR

ZVOLEN. Spoločnosť Continental vo Zvolene plánuje svojich zamestnancov testovať na covid-19 vo svojich priestoroch začiatkom nového roka

"Chceme to zorganizovať 7. a 8. januára. Odstavenie výroby je od Vianoc do 2. januára, preto nemá zmysel robiť to skôr," povedala v pondelok pre TASR hovorkyňa spoločnosti Kristína Kavická.

Ako dodala, dvojdňové testovanie na nový koronavírus už má zvolenská fabrika za sebou. Zorganizovali ho pred Vianocami, o počte pozitívnych zamestnancov sa však spoločnosť vyjadrovať nechce.

Firma svojich zamestnancov netestovala na ochorenie vo svojich priestoroch počas prvého ani počas druhého kola celoplošného testovania.

Continental vo Zvolene zamestnáva približne 1100 ľudí, z toho približne 450 je administratívnych pracovníkov. "Niektorí z týchto pracovníkov dlhodobo pracujú z domu, niektorí občas. Firma ich v tom podporuje, pretože v spoločných priestoroch fabriky je tak menej ľudí," uzavrela Kavická.