Počet návštevníkov sa v čase pandémie zvýšil, narúšajú však život domácich

Mesto zvažuje rozšíriť záchytné parkovisko.

30. dec 2020 o 23:36 TASR

HRIŇOVÁ. Pandémia, ktorú spôsobil covid-19, ovplyvnila cestovný ruch v Hriňovej pozitívnym spôsobom. Tvrdí to primátor Stanislav Horník. Podpoľanie a slovenský vidiek si v letných mesiacoch podľa neho prišlo pozrieť viac ľudí ako v tom istom období minulého roka.

"Kým v roku 2019 bolo v Hriňovej evidovaných 3463 prenocovaní, za prvých desať mesiacov tohto roka to bolo už 4324," uviedol s tým, že sú to len návštevníci, ktorí v meste prenocovali.

Ako dodal, na vidieku pribudlo aj jednodňových návštevníkov. "Zaznamenali sme dokonca sťažnosti miestnych obyvateľov pre zvýšenie návštevnosti turistických atraktivít. Zvýšený nápor turistov počas májových predĺžených víkendov znepríjemnil život miestnym obyvateľom, ktorí žijú pod vodopádom Bystrô a v lokalite Vrátka na vstupe do Chránenej krajinnej oblasti Poľana," doplnil.

Kontajnery nezvažujú

"Nastali problémy s parkovaním veľkého počtu áut, došlo k obmedzeniu výjazdu na poľnohospodárske pozemky a plašeniu stád oviec nezabezpečenými psami turistov," zhrnul primátor.

Samospráva bude hľadať riešenie rozšírením záchytného parkoviska pod národnou prírodnou pamiatkou Vodopád Bystrô vďaka dohode so Správou CHKO Poľana a štátnym podnikom Lesy SR.

Nárastom turistov pribúdajú pri parkovisku pod vodopádom a aj v lese odpadky.

"Skutoční turisti si vyprodukovaný odpad odnesú so sebou domov. V tejto lokalite nechceme v žiadnom prípade budovať kontajnerové stojiská, pôsobili by nevábne a ľudia by tam vyhodili aj smeti, ktoré nosia celý týždeň v aute. Stali by sa lákadlom pre zver a najmä pre veľké šelmy," vysvetlil primátor.

Cesta nateraz v pláne nie je

V súčasnosti pribúdajú turisti aj na Poľane, typická je hustými lesmi a horskými lúkami. Asfaltová cesta na Poľanu vo vlastníctve štátneho podniku Lesy SR je v havarijnom stave.

"Z ekonomických dôvodov si nemôžeme dovoliť rekonštruovať cesty, ktoré nám nepatria. Dlhodobo neriešený stav ciest nie je dobrou vizitkou. Poľana je pritom vnímaná ako symbol slovenského lesníctva," pripomenul Horník.

"Pre momentálnu ekonomickú situáciu, v ktorej sa Lesy SR nachádzajú, zatiaľ neuvažujeme o oprave ciest v tejto lokalite. Uvedomujeme si, že oprava je potrebná, na rekonštrukciu však nie sú vyčlenené finančné zdroje," uviedla pre TASR hovorkyňa štátneho podniku Marína Debnárová.

"Ak by sme boli úspešní v uchádzaní sa o zdroje z eurofondov, zaradíme tieto úseky do fondu opráv," ukončila.